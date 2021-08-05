開學在即 洛縣教育局長：學校備妥多套防疫戰略

洛杉磯縣新冠疫情和少數族裔媒體服務聯合信息中心4日舉辦在線簡報會，討論在學校重新開放時，保護校園社區免受新冠病毒的侵害。（Zoom截圖）

洛杉磯縣新冠疫情 和少數族裔媒體服務聯合信息中心4日舉辦在線簡報會，討論在學校重新開放時，保護校園社區免受新冠病毒的侵害。專業人士表示，學校會根據疫情變化準備多套應急計畫。

K-12中小學校將於16日開學上課，校園安全是洛縣政府最關心的問題。洛縣有關官員4日在線上討論校園安全及如何採取措施，保護學生及家人、教師、管理人員免受疫情傳染。主要應對方式包括戴口罩 、疫苗 供應、保持社交距離、校內測試及心理健康諮詢等。

洛縣教育局局長Debra Duardo博士表示，新學年希望大家能安全重返校園，學校要能理解學生經歷的創傷，且富有同情心。同時要持續監測社區疫情，每天跟踪監測數據，為學生提供最新的信息建議。同時和80名社區領導合作，支持各個學區工作，擴大測試，增加為員工和學生注射疫苗的機會。

她表示，很多學區參與調查結果表明，大多數學生和家長準備好重返校園，但也有5%到6%家長表示希望獨立學習，主要因為家庭有免疫力弱的成員。對於高度傳染性的Delta變種病毒的威脅，學校各個學區一直在實行安全措施，確保學生佩戴口罩，保持社交距離，勤洗手，消毒。同時鼓勵有資格的學生接種疫苗，增強免疫力。因為疫情一直在變，學校有多個計畫隨機應變。教育局和衛生局合作，聽從其建議和指導方針。目前數據顯示，學校疫情傳播比較罕見，因為學校工作人員一直在努力防疫。

家長對開學後的安全心存疑慮是正常的，他們想要保護孩子，學校有責任為家長提供充分的信息，了解疫苗是安全有效的。要提供準確數據，尤其是在特定的社群中。學校屆時會為學生提供現場疫苗接種。目前洛縣80%的教育工作者完成了疫苗接種，開學後會繼續提供接種和測試服務。

Debra Duardo表示，目前有一筆資金可用於聘請更多心理工作者來培訓校區工作人員，可給孩子機會了解疫情的危害和防範，同時和各部門合作，保證孩子和家庭的心理健康。對於有殘疾無法戴口罩的孩子，會安排特別計畫幫助他們。

對於開學後的體育活動，她表示，會遵守相關準則，孩子參與運動會需要戴口罩，一些密切接觸的體育活動會更嚴格限制。

兒科傳染病專家和醫學博士，洛縣衛生局流行病學家Nava Yeganeh表示，現在感染率不斷上升，病例數值比較高，建議三個策略來改善，首先打疫苗是主要的預防工具；其次是室內戴口罩，尤其是針對返校兒童，口罩能降低感染率；最後是進行測試和接觸者追踪，任何不適都可進行檢測。