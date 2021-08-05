走進會動的星空、賞漫天向日葵 沉浸式梵谷展南加登場

穿過迷幻藍色走廊進入梵谷世界。（記者張宏／攝影）

進入會動的梵谷星空世界，欣賞漫天的向日葵、鳶尾花。受到世界各地藝術青年追捧的梵谷沉浸式數位互動藝術展（Immersive Van Gogh Exhibit）4日在洛杉磯 開幕，好萊塢 團隊的音樂和影像，放大每一個筆觸的細節，讓畫作動起來！該場梵谷沉浸式數字體驗將開放至明年1月，洛杉磯站是北美巡迴展第四站，讓南加的梵谷迷一飽眼福，也是網紅打卡的好地方。

洛杉磯站是北美的第四站，讓南加的梵谷迷可一飽眼福，且也是網紅打咖的好地方。（記者張宏／攝影）

影音來源：記者張宏

因為疫情一再延後的梵谷沉浸式藝術展終於在好萊塢開幕，在Sunset大道6400號的前Amoeba音樂大樓設置絢麗的展廳，展地設置50萬立方呎的巨型投影、11萬9000幀視頻、多達1億4800萬像素，讓觀眾沉浸在梵谷的繪畫世界中。展覽使用最先進的技術、戲劇敘事和世界一流的動畫，讓人們徜徉在引人入勝的動態影像中，感受梵谷絢麗的色彩，筆觸和畫作中的細節，以一種全新的方式欣賞大師的畫作，感受他的內心世界。

11萬9000幀視頻、多達1億4800萬像素，讓觀眾沉浸在梵谷的繪畫世界中。（記者張宏／攝影） 展地設置50萬立方呎的巨型投影。（記者張宏／攝影） 展地設置50萬立方呎的巨型投影。（記者張宏／攝影）

以梵谷畫作「星空」為靈感的霓虹星夜天花板、向日葵酒吧、用人工智能程序，激活掃描的梵谷寫給他弟弟的 1000多封信、梵谷自畫像的超大複製品等營造了全方位的梵谷世界。影像和音樂更是好萊塢大師級別，展覽的設計創作者是義大利 電影製片人西卡迪 (Massimiliano Siccardi)，他的作品「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）最近在Netflix中得到關注，音樂由義大利多媒體作曲家 Luca Longobardi 製作。洛杉磯站的展覽由Lighthouse Immersive和 Impact博物館製作。

動畫創意總監David Korins表示，這場視覺盛宴更像是一場梵谷繪畫課，通過動畫、互動和影像了解梵谷的一生。

Lighthouse Immersive聯合製作人兼聯合創始人Diana Rayzman 表示，為確保參觀者的安全，疫情下所有參觀者都需佩戴口罩，且場地標記區域以確保社交安全距離。詳情可登錄 www.vangoghla.com，地點是6400 Sunset Blvd, Los Angeles。