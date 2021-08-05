民主黨清理門戶的效應

拜登總統和國會眾院議長波洛西出手了。紐約州 檢察長公布紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)涉性騷擾 後，黨內多位重量級人物都要求葛謨辭職，否則議會將發動彈劾。本是民主黨「明日之星」，競選下任總統呼聲頗高的葛謨，政治生涯玩完了，即使下台也將面對連串官司。

民主黨「必須也被逼」清理門戶，因為它標榜重視女權。川普四年任內，大法官提名人卡瓦諾被民主黨人指控涉性騷擾，鬧成全國風雨，最後卡瓦諾提名案照樣表決過關，因此激發全美#MeToo反性騷擾和維護女權運動，震波擴及許多國家。如今自家人涉案，想袒護也保不住了。

63歲的葛謨被指性騷擾下屬，事件爆發逾半年，至少11位婦女指控他襲胸、強吻、開黃腔、不當觸摸、挑逗想發生性關係等，罪狀一籮筐。本來所有指控都須經法院判決才算數；但現在，民主黨籍紐約州檢察長、非裔詹樂霞(Letitia James)經五個月調查認定性騷擾屬實，民主黨立即開鍘「宣判葛謨政治死刑」。

一顆閃亮的民主黨明星，就這樣殞落，而且可能賠上葛謨的弟弟、CNN晚間新聞節目主持人克里斯(Chris Cuomo)。後者不但為哥哥如何避險脫困出謀獻策，去年疫情期間，兄弟聯線訪談抗疫經驗，暗裡幫哥哥造勢，兩人還在節目中爭執年輕時如何爭老爸的寵愛，家務事變公眾話題，互相拉抬兩人形象，一時之間也傳為佳話美談。

但這已涉及踩過新聞倫理紅線，記者為政治人物作公關參謀，內舉不避親是公器私用。同屬自由派的MSNBC新聞台發難，要求克里斯必須請辭，否則CNN應開除他。

這場風波既包含法律、男女關係界線和新聞從業人員操守，同時又涉及民主黨內明日之星和白宮大位角逐部署，內情著實精采，也提供外界一窺美國民主政治運作和媒體運作互動的風貌。

葛謨兄弟出身政治世家，父親Mario Cuomo從1983 年起擔任12年紐約州長，長子Andrew娶甘迺迪家族、前司法部長羅伯特．甘迺迪的女兒為妻，後來離婚；Andrew曾擔任柯林頓政府的住房和都市發展部部長，後來競選紐約州檢察長、州長，這些資歷擺明他有進軍白宮的雄心壯志。

去年紐約疫情嚴重，葛謨幾乎天天上電視直播或新聞節目，成為對抗川普政府抗疫政策，幾乎日日和川普對幹的人物，因此被外界視為2024年民主黨角逐白宮的熱門大黑馬。

但如今除了性騷擾，葛謨是否隱瞞養老院病歿人數，FBI正在調查；他趁疫情出書談抗疫，版費收入500萬元有無濫權牟利，爭議很高；開除一名揭發他的女下屬等，全都成了罪狀，想安全脫身難上加難。

民主黨幹掉一位角逐2024年白宮大位的大咖，共和黨也大快人心，東岸有葛謨落馬，西岸加州州長紐森面臨罷免威脅。而拜登、波洛西出手，除了爭搶道德制高點，即使想為賀錦麗清理路障也有困難。因為賀資望太不足，多次外交場合失禮，訪中美洲和邊界都難挽回頹勢，美國想有一位非裔女總統，時機似遠遠未到。