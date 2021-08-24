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露營車旅行因疫火紅 款式眾多挑選有訣竅

記者啟鉻／綜合報導
大型拖曳式RV。（記者啟鉻／攝影）
大型拖曳式RV。（記者啟鉻／攝影）

美國自上世紀70年代就開始流行露營車，但在新冠肺炎疫情發生後，露營車旅行突然火紅，讓很多人始料未及。作為現代旅遊方式、新興旅遊潮流，讓不少華人旅行愛好者也躍躍欲試，希望嘗試這種旅遊工具。由於露營車發展多年，款式也分很多種，價格從萬餘元到百萬元不等。一些露營車玩家認為，作為露營車愛好者在選擇時，需要根據個人經濟條件、旅行愛好興趣、住宅環境等綜合多種因素考量決定。

所謂露營車，也叫旅居車、RV (Recreational Vehicle ）。維基百科定義為，設置具有居住設備的機動車輛或拖車。主要類型包括自走式露營車（Motorhome）、露營拖車（Caravan）、半掛式（5th Wheel Trailer）、彈起式（Popup Camper）及卡車背車（Truck Camper）等，每一類也有細分。車體內設有廚房、客廳、臥室等，用於戶外露營或旅遊等活動。自1990年代開始，RV一詞廣泛流行。

普通家庭出行使用的拖曳式RV。（記者啟鉻／攝影）
普通家庭出行使用的拖曳式RV。（記者啟鉻／攝影）

一般來說，RV包括自走式/旅居車，即本身具備動力行駛，可自由行動的車輛，有客車、貨車、廂型車等款式；拖曳式/露營拖車，本身不具備動力行駛能力，需依靠拖曳的車輛。由於安全考量，車輛行駛時乘客不能待在被拖拉的車內，包括折疊型、載貨型、開放型及半掛式等；還有的是承載式/露營廂，華人稱為「卡車背車」，本身沒有動力行駛能力，靠承載車輛行動，一般由小型卡車（pick- up truck）承載。

從規格上畫分，包括 Class A，車體最大的自走式RV，外形如大客車（bus），內部空間最大，價格也最高。內部除具備廚房、客廳和衛生間，還有獨立餐廳、主臥室、乾濕分離浴室、第二個衛生間、洗衣和烘乾設備等，內部沙發也可轉為床鋪，可容納多人。

Class B，車體最小自走式RV，空間及設備功能有限，優勢是可以停泊在普通停車格內，在人較多的市區靈活行駛，一般兩人或三人使用。

普通家庭出行使用的拖曳式RV。（記者啟鉻／攝影）
普通家庭出行使用的拖曳式RV。（記者啟鉻／攝影）

Class C，車體大小介於Class A與 Class B之間的自走式RV，駕駛室上方有突出部分作為床位及儲物空間。普通內部設施及功能都很齊全，也有延展部分。其它還有大型拖車，即車體較大的拖曳式RV，大小與Class A類似，因沒有自走系統，車內空間更大，有的配有中島式廚房及閣樓臥舖。小型拖車（Trailer)即車體較小的拖式RV，大小各異，包括只有一張床及簡易烹飪設備的迷你RV，也有與Class C相近的生活設施完整拖車。

小巧的拖曳式RV。（記者啟鉻／攝影）
小巧的拖曳式RV。（記者啟鉻／攝影）

一般RV具備的主要設備，包括寢具、衛浴、供排水、發電、烹飪及冰箱等，次要設備包括桌椅、食物儲存、電視、通訊、外置烹飪、洗烘乾機等。

不同款式的露營車。（Camping World)
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華人 美國 疫情

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