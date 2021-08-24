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Truck Camper「卡車背車」重又高 並非適合所有人

記者啟鉻／洛杉磯報導
劉先生與家人外出旅行時，將Truck Camper（左一)在露營地停泊。（劉先生提供）
劉先生與家人外出旅行時，將Truck Camper（左一)在露營地停泊。（劉先生提供）

全美在新冠肺炎疫情發生後，露營車旅行日漸熱絡。但在南加華人社區，使用露營車全家外出旅遊的還是少數。部分露營車愛好者青睞Truck Camper，即華人所謂的「卡車背車」；較早在華人中使用露營車（RV，房車）旅行的人士認為，Truck Camper雖然靈活但並非適合所有人。

主流專業媒體也指出Truck Camper有優點，但也有缺點。

華人社團僑領鹿強也是南加擁有露營車較早的一批愛好者之一。他說，Truck Camper需要卡車「背馱」著，在將露營車安放到卡車上時，安全性要特別注意。擁有Truck Camper的劉先生表示，他買的是二手車，價格在3萬多元，於2021年5月間購買。他發現卡車載著Truck Camper行進時，由於露營車體量較重，起初駕駛時整個車身有些晃動，適應之後就好多了。

橙縣的美國華人體育家協會主要成員國林顯，對露營車很熟悉，也經常使用露營車與家人或朋友外出旅行。他說，Truck Camper經濟適用，停車也較方便，在一些大型超市停車場也允許停靠過夜，維護費用不高。但行進時，放在卡車上的露營車裡不能有人，這一點不如不需要卡車背馱可以自走的露營車方便。

全美從事小空間旅行娛樂的網絡媒體Go Downsize，列出Truck Camper的主要不足之處，可供露營車愛好者參考。這些缺點包括：

需要一輛能夠適合承載數千磅Truck Camper的小卡車。劉先生說，他使用的卡車是能拖帶逾2萬磅的Dodge Ram 3500小型卡車，所以載著近6000磅的Truck Camper旅行不成問題，而且還可以拖拽其他旅行用具，包括小型遊艇或越野車等。所以對於部分人來說，要尋找合適的卡車需要費些時間。

此外，卡車載著Truck Camper前行，由於露營車較重，就存在一個重心不穩、車身晃動的問題，行進時猶如在風中。對於多數司機來說，需要減速小心駕駛，尤其是在轉彎處，更容易出現困擾。所以才有規定，出行時露營車內不能有人，所有人要在卡車駕駛室內，繫好安全帶，避免出現安全問題。同時因為卡車上背著露營車，整個車體加高，有的高度達到12呎，幾乎相當於在路上駕駛一輛拖拉機。若到加油站加油、進入隧道或過橋，或者進入某些停車場時，都會因車身過高發生問題。

其他問題包括，有些無延展功能的Truck Camper，內部空間有限，載人較多出遊休息時，造成不便。對於在意露營車價位的買家來說，這種非自走式的露營車價格還是過高，與享受的有限空間不匹配。部分人在使用Truck Camper外出旅行時，覺得要帶的東西無法隨Truck Camper一起帶走，需要額外掛車（trailer），這樣很不方便。能夠承載數千磅的Truck Camper的小型卡車，油耗也可觀。同時提醒，一旦卡車出現問題，在行駛中拋錨，要找一輛能夠拉動卡車及Truck Camper的拖車很不容易。

劉先生駕駛Truck Camper準備穿過巨樹隧道。（劉先生提供）
劉先生駕駛Truck Camper準備穿過巨樹隧道。（劉先生提供）

華人 南加 美國

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