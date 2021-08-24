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Truck Camper 能夠靈活選擇露營地

記者啟鉻／洛杉磯報導
被稱華人為「皮卡背車」的Truck Camper，因使用靈活功能齊全，受到部分華人喜愛。（資料圖）
被稱華人為「皮卡背車」的Truck Camper，因使用靈活功能齊全，受到部分華人喜愛。（資料圖）

美國新冠疫情爆發後，露營車市場交易熱絡，駕駛露營車在國內旅遊成為受人歡迎的旅行方式之一。主因與大家希望躲避疫情，避免群聚交叉感染有關，且方便靈活獨立自主。不少華人也加入露營車旅行隊伍，有的購買露營車，還有租賃。然而要選擇怎樣的露營車，更適合外出旅行？

露營車愛好者劉先生表示，他不久前與家人開露營車赴外州旅行。他認為，他使用需要用卡車「背馱」著的露營車Truck Camper更適合在美國旅行的需要。

6月下旬，從事汽車生意的劉先生與太太和三個孩子，駕駛露營車外出旅行，經過多個州，一家人玩得很開心。他的露營車是在旅行前購買，英文叫做Truck Camper，顧名思義就是「卡車上的露營車」，需要安裝在小卡車上，品牌是Eagle Cap。Eagle Cap的露營車，小巧靈活功能完善，內部功能設計與普通房車無太大區別。

劉先生使用過多款露營車，最終選擇Truck Camper，認為最適合自己。（記者...
劉先生使用過多款露營車，最終選擇Truck Camper，認為最適合自己。（記者啟鉻／攝影）

面積不大 停車方便

他說，最初來美國時，曾鍾意過大巴士型的露營車，體型寬大，很氣派，看起來也很豪華。不過當他利用大巴士型露營車外出旅行時，找到合適露營地很麻煩。而且在一個面積有限停車地點停泊也不方便。而他喜歡到一般遊人不太光顧的景點旅行，更感到大型露營車不方便之處。他也曾嘗試用過其他款式的露營車，總是覺得不稱心。於是他將目標放在Truck Camper，雖然重量近6000磅，但他有一輛大馬力輕型卡車，這樣外出旅行露營無論到哪裡就比較隨心所欲了。

劉太太也很喜歡Truck Camper。她說，這款露營車也叫「皮卡背車」，最大優點就是方便，直接背在小卡車上，也不影響卡車再拖曳其他旅行工具，非常實用。也可以停在普通停車場，而且功能比較齊全。平時存放在院內，占停車面積不大，很適合院內存放空間有限的露營愛好者。這是他們夫婦在使用了多款露營車後，最後選擇這種類型露營車。

功能齊全 有擴展性

談到這款Truck Camper內部設施功能，劉太太說，雖外觀看起來體量不大，但內部功能很齊全。由於車的後面及左右兩面都可以延伸出去，所以擴展後面積實際很大。可擴展部分的功能包括小餐桌椅、廚房廚具、休閒區。實際就是廚房、就餐區及休息區部分。廚房還有一個小吧台，可清洗食材及整理食材。可延展部分是爐具，微波爐、上下兩開門冰箱。在廚房與臥室之間，是衛浴室。車前部分是可容納兩個成人的雙人床，牆上有儲物櫃，正面牆壁安裝有一台電視。

劉太太介紹廚具設備。（記者啟鉻／攝影）
劉太太介紹廚具設備。（記者啟鉻／攝影）

在廚房、就餐區及休閒區這部分，牆壁上也安裝一台電視，還有收音機、空調、發電機供電調節、熱水器控制、顯示水箱水量及水泵等控制顯示裝置。在車尾部出門處，有一豎排控制按鈕。劉太太說，這些主要是控制車體延展部分使用。她提醒，用電方面，車上大功率電器不能同時使用，否則發電機供電系統會自動斷電，需要重新啟動續電。

劉太太介紹車外附屬設置及功能。（記者啟鉻／攝影）
劉太太介紹車外附屬設置及功能。（記者啟鉻／攝影）

平衡停泊 防止傾斜

此外，露營車還有排污、外接淋浴及車子停泊平衡顯示等諸多附屬功能。她提醒，一定要重視該款露營車停泊平衡顯示功能，否則一旦車在停泊地沒有平衡停靠，人若躺在車子臥室裡，身體會向傾斜方向滑動，很影響睡眠，很不舒服

劉太太介紹車內電器、熱水、收訊等功能。（記者啟鉻／攝影）
劉太太介紹車內電器、熱水、收訊等功能。（記者啟鉻／攝影）

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