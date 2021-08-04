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野火+乾旱能源短缺 紐森宣布加州進入緊急狀態

編譯組／綜合報導
氣候變化導致極端熱浪、野火、乾旱，為了緩解用電壓力，紐森宣布加州進入緊急狀態。(圖取自電視畫面)
氣候變化導致極端熱浪、野火、乾旱，為了緩解用電壓力，紐森宣布加州進入緊急狀態。(圖取自電視畫面)

州長紐森近日簽署緊急狀態命令，尋求加快潔淨能源生產並減輕加州電網壓力，因為氣候變遷影響可能導致電力供應緊張。紐森宣布州緊急狀態導因於氣候變化，包括極端熱浪、野火、乾旱與冬季積雪減少，並警告加州可能在未來數月面臨嚴重能源短缺。

紐森宣布，指示加州機構加快潔淨能源發電計畫，減輕電力供應短缺風險。並授權新臨時計畫，在電力供應限制可能導致輪流停電時，向大型工業能源顧客付費，要求減少用電，以因應電力吃緊。計畫將持續至10月31日。紐森在表示，當局致力建立安全可負擔及穩定的能源未來，有益社區，但也採取行動面對，即將來臨的氣候變遷挑戰。

創紀錄熱浪於今年夏天席捲美國西部，紐森警告，野火或極端熱浪可能嚴重削弱能源傳輸系統。乾旱加劇問題，因為水庫水位低導致水力發電廠減少或停止運作。

去年8月，加州經歷兩天的輪流停電，因為美國西部極端炎熱，大幅削弱加州自鄰近地區進口能源的能力。州府領袖隨後承認，他們未能對電力有限供應與高需求做出適當規畫，尤其在太陽能面板離線的夜晚。今年儘管未發生滾動性停電，高溫也帶給加州電網壓力。

州長與其他州府官員承認，當大型能源用戶因電網壓力而轉向備用電源時，部分轉為以石化燃料為動力的發電機，從而產生更多溫室氣體排放。州長公告指示官員制定計畫，減輕任何相關排放的影響，尤其在受影響最大的弱勢社區。公告並進一步敦促加州公用事業委員會與其他機構，加快潔淨能源生產與存取項目的建設。

加州公用事業委員會總裁巴杰(Marybel Batjer)表示，氣候危機在美國西部造成極端與不可預測的高溫、乾旱及野火，情況更加頻繁更強烈，導致電網壓力，尤其在每天耗電量最多時段。她表示，加州正在迅速實現100%能源來自無碳資源的目標，並將於未來幾年加速推動加強電網，但氣候變遷影響促使採取進一步行動。今年夏天在美西看到創紀錄高溫，氣候變化正快速並激烈襲來，需要積極因應。

加州 紐森 美國

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