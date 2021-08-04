洛縣公園資源分配 各地公聽會徵民意

洛杉磯縣公園與娛樂部門希望公共資源分配更加公平。（長堤市公園娛樂部）

所有社區都希望獲得更多的公園、綠地和社區消閒與娛樂資源，但洛杉磯 現有的公園資源分配是否合理？未來可以怎樣調整？如何為自己的社區爭取更多的公園資源？洛杉磯縣公園與娛樂部門將從本月中旬開始，在洛杉磯縣各地舉辦11場公聽會，聽取各地居民對洛縣 公園資源分配和戶外運動與娛樂建設的意見和建議。華人應參與發聲，促進合理分配公共資源。

部分民眾質疑加州和洛杉磯縣的公園綠地以及社區休閒娛樂資源，長期以來過度向清寒社區傾斜，比如居民平均收入較低的社區，得到的公共資源配分更多，公園更多更大，戶外活動和體育設置更佳；而居民收入相對較高的社區，往往只能依靠城市地產稅和銷售稅抽成投入公園和綠地建設，而近年各地居民普遍反對高稅收的壓力下，不少中產城市的公園和綠地與清寒社區相比，反而相形見絀。

洛縣公園娛樂處表示，此次大規模的公聽會就是希望廣泛徵集民眾的意見，包括對各地區域公園、綠地、海灘、步道、自然開放空間等需求，這也是自2016年以來洛縣再次對當地的公園等資源進行分析和調整，希望各地的資金和資源分配更加公平合理。

公聽會將從8月17日開始至9月2日兩周，包括8月17日(周二)晚間6時的東聖蓋博 谷公聽會，可參考https://bit.ly/RRE_EastSanGabrielValley；8月25日(周三)晚間6時，西聖蓋博谷公聽會，可參考https://bit.ly/RRE_WestSanGabrielValley。此外，洛杉磯縣公園與娛樂管理局目前也在網上公佈各城市和地區公園娛樂設置研究報告，民眾可上網瞭解：https://lacountyparkneeds.org/rre-home/