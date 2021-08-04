河濱市屬設施 進入須戴口罩

為應對近期新冠肺炎 病毒感染者激增，河濱市府要求自2日（周一）開始，在市府各機構上班員工及訪客，無論是否接種疫苗 都需戴口罩 。河濱縣各級法院及聖伯納汀諾縣各級法院也都採取相同措施。

河濱市府經理Al Zelinka表示，據加州公共衛生局、加州職業安全與健康管理局規定，市府有責任為大家營造一個避免新冠肺炎感染的安全工作環境。急救服務人員包括消防及救援人員不受此規定限制，同時獨自在辦公室工作人員，以及可保持社交距離的室外工作者，也可不必戴口罩或面罩。

這項戴口罩規定將每周評估，官員可以根據公共衛生及加州職業安全與健康管理規定、染疫數量下降及員工疫苗接種率大幅增加等，來決定是否取消戴口罩令。

另據消息，河濱縣法院自9日（周一）開始，要求訪者至少戴兩層材料口罩才獲准進入。此決定也是因應近來新冠肺炎感染者激增及公衛局所做建議，即要求在室內公共場合，每個人都需戴口罩，無論是否接種疫苗。規定要求，口罩必須緊貼鼻子、嘴及下巴，不允許使用單層護頸罩、戴呼吸閥面罩以及不是兩層材料的面罩。同時規定，2歲以下孩童及法院工作人員可豁免。此外，聖伯納汀諾縣法院已於日前要求所有進入法院人員戴口罩，無論是否接種疫苗。

截止目前，河濱縣總計新冠肺炎感染者超過30萬9200例，死亡總計逾4660例。聖伯納汀諾縣總計染疫者超過30萬8000例，死亡超過4800例。