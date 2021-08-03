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音樂會、狗狗特技…亞市嘉年華 50遊樂設施競趣

記者邵敏／亞凱迪亞市報導
亞市舉行盛大嘉年華，共有50多個遊樂設施。（記者邵敏／攝影）
亞市舉行盛大嘉年華，共有50多個遊樂設施。（記者邵敏／攝影）

2021年洛杉磯夏季博覽會(Summer Fair of LA)正在亞凱迪亞市舉行，現場sj音樂節、摩托車越野賽、極限狗特技表演、佳餚美食、以及50多個遊樂設施和景點，還有免費入園門票。

影音來源：記者邵敏

這是洛杉磯縣目前最大和唯一的嘉年華，由State Fair Entertainment舉辦，活動時間為7月29日至8月22日，每天中午12時至晚上10時開放，活動地點在Santa Anita Park，即華人熟悉的亞凱迪亞商場旁邊。

現場音樂會。（記者邵敏／攝影）
現場音樂會。（記者邵敏／攝影）

需要特別提醒的是，目前Delta變種病毒肆虐，民眾如果前往嘉年華，需要做好自我防範措施，在保證安全的情況下，才能享受狂歡。據現場觀察，周日遊客多數未戴口罩，但華人戴口罩者相對較多。

對於喜歡狗狗的朋友來說，這是一次不能錯過的好機會。這裡可觀看狗狗特技表演，訓狗師們帶著品種不一的狗狗上台，展示叼飛盤、繞木樁等各種特技，每次表演都引來台下觀眾歡呼一片。

亞市舉行盛大嘉年華，共有50多個遊樂設施。（記者邵敏／攝影）
亞市舉行盛大嘉年華，共有50多個遊樂設施。（記者邵敏／攝影）

對於音樂愛好者，此次夏季博覽會最讓人熱血，知名音樂人將在這裡舉辦致敬樂隊，如Appetite 4 Destruction（Guns 'N' Roses Tribute）、Jumpin' Jack Flash將向滾石樂隊致敬，另外還有Led ZepAgain、Barefoot Nation等15個樂隊現場表演。

嘉年華的美食街。（記者邵敏／攝影）
嘉年華的美食街。（記者邵敏／攝影）

摩托車極限越野賽也在嘉年華中嶄露頭角。車手們發動引擎咆哮出發，飛躍高空，挑戰高難度動作，讓觀眾讚歎之餘，不由捏一把冷汗。需要注意的是，現場音樂、摩托車賽、狗特技表演等特色活動都有規定的時間，入園後可先瀏覽一下時間表，避免錯過觀看。

亞市舉行盛大嘉年華，共有50多個遊樂設施。（記者邵敏／攝影）
亞市舉行盛大嘉年華，共有50多個遊樂設施。（記者邵敏／攝影）

嘉年華當然少不了各種好玩的遊樂設施，分為成人區和兒童區兩個區域，多達50多個遊樂設施，或驚險刺激，或充滿童趣，一家人都可以找到自己喜歡的遊樂項目。登上摩天輪，欣賞城市全景；坐上旋轉木馬，回到童年時光；過山車、海盜船、魔鏡世界各種經典項目都能在這裡找到。

體驗這些遊樂設施需要買票，每項設施在3元至6元之間，園內隨處可見自動售票點，可以隨買隨玩。

吃喝玩樂，盡在亞市嘉年華。此次美食專門由Juicy's Fair Food提供，現場有巨型火雞腿、漏斗蛋糕、油炸Oreo、雞尾酒、冰淇淋等各種美食。走在美食街上，處處充滿人間煙火氣，園內特別設置了一處大型的室外就餐區，可以讓人們適當保持社交距離，暫時摘下口罩品嚐美食。

亞市舉行盛大嘉年華，共有50多個遊樂設施。（記者邵敏／攝影）
亞市舉行盛大嘉年華，共有50多個遊樂設施。（記者邵敏／攝影）

對於此次在亞市舉辦的盛大嘉年華，亞市副市長鄭博仁（Paul Cheng）在社交群中分享信息，他寫道，參與創建本屆州博覽會的人認為，在他們幾十年的經驗中，亞凱迪亞市有著令人難以置信的配合，所有員工和急救人員都是一流的，如果社區支持嘉年華，他們希望每年都能回來。

亞市舉行盛大嘉年華，共有50多個遊樂設施。（記者邵敏／攝影）
亞市舉行盛大嘉年華，共有50多個遊樂設施。（記者邵敏／攝影）

嘉年華提供免費門票，需要提前上網登記，有關更多活動詳情、健康和安全信息，可查閱 www.statefairent.com。

動物音樂會。（記者邵敏／攝影）
動物音樂會。（記者邵敏／攝影）
狗狗上台表演叼飛盤、繞木樁等各種特技。（記者邵敏／攝影）
狗狗上台表演叼飛盤、繞木樁等各種特技。（記者邵敏／攝影）

美食 亞凱迪亞 口罩

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