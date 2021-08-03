乾旱惡化 加州數十縣快無水可用了

加州持續惡化的乾旱，數十縣就快無水可用。(加州水資源局臉書)

加州 持續惡化的乾旱，加州數十縣就快無水可用。

缺水已帶給許多城市不便，特別是在灣區 與俄勒岡邊界數個社區，威脅超過13萬人口的水資源供應。位在門多西諾海岸(Mendocino Coast)的布拉格堡市(Fort Bragg)正緊急安裝海水淡化系統；希爾茲堡(Healdsburg)禁止草坪灑水，罰款最高可達1000元；西斯邱縣(Siskiyou County)一個小鎮霍布魯克(Hornbrook)水龍頭乾枯，水資源局官員必須開車到15哩外，才能淋浴洗衣。

水資源短缺不僅是發生在仰賴一兩個乾枯水井或溪流的小城鎮及村莊，擁有自己水庫與供水部門的較大城鎮，也遇到難題。例如，布拉格堡市受到乾旱打擊，為7500人提供主要供水的河流降至歷史最低水位後，市府購進海水淡化設備。

加州正與1977年以來最嚴重乾旱奮戰，但尚未有人可完整列出加州7500個公共供水系統中，有哪些系統面臨最嚴重短缺。位在沙加緬度的加州水資源控制委員會，將設立一個缺水列表，列出至今年8月底、可能出現嚴重供水問題的公共供水系統，目前包括81個共為13萬2559人提供水資源的供水系統，從優勝美地國家公園附近塞拉山脈的小型車屋園區，到知名北加州城鎮，例如瑜珈(Ukiah)、湖港(Lakeport)、波利納斯(Bolinas)、希爾茲堡、布拉格堡市等。

委員會飲用水部門助理副主任紐頓(Dan Newton)表示，今年夏天將漫長且炎熱乾燥，供水系統壓力加上火災，部分供水系統很難存活。他強調，這些名單城市並非一定是會缺水的社區，但面臨水資源極度短缺。一旦社區被列入名單，委員會官員就會下令每周報告顯示用水、節約用水規則並計畫避免耗盡用水。

當鄉鎮嚴重缺水時，一般修復措施包括鑽應急井、運水及將小型供水站連接到大型系統。但州水資源委員會僅有1000萬元經費可供協助，大部分費用必須由當地縣府與納稅人承擔。

許多情況下，遊客甚至當地居民並未意識到問題嚴重性。在舊金山以北165哩的海濱小鎮布拉格堡，遊客參觀海灘，一如往年夏天。於此同時，市議會投票 通過決定購買緊急海水淡化系統，避免小鎮缺水。