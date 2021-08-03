東洛分局警槍殺青年全都錄 警長嚴重關切

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦，對今年發生警務人員開槍射殺事件表達嚴重關切。（洛縣警局視頻截圖）

ABC 7電視台報導，洛杉磯 縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva），日前對東洛杉磯(East LA)一名34歲有精神問題，並濫用藥物的青年，遭洛縣 警員開槍射殺事件，表示嚴重關切(grave concerns)。該事件被警方配戴的隨身攝影 機錄下過程，遭死者家人提起聯邦訴訟。

槍擊案發生於今年3月14日下午，奧爾達茲（David Ordaz Jr.）因手持菜刀，家人尋求警方幫助，遭警方於其東洛杉磯的家門外被槍殺。

維拉紐表示，警方接到一名持刀男子的電話，他受毒品影響，想「借警方的手自殺」(suicide by cops )。

縣警局發布隨身攝影機錄製的影片，顯示其中一名家人站在幾呎遠的自家前院時，幾名警員開槍打死了奧爾達茲。一名路人拍攝的鏡頭，此前也曾發布於Youtube。

維拉紐瓦稱，「我對這幾名涉案警務人員表示嚴重關切，其中一人已被解除職務，他們的執法權力已被暫停，等待調查結果。內部調查結果將提交給洛縣檢察官，他們將確認槍擊事件合法性。調查並將與洛杉磯聯邦調查局辦公室共享，提供他們審查。」

奧爾達茲家族29日提起聯邦民事訴訟稱，警方在開槍打死奧爾達茲時，使用不合理的致命武器。家族根據過失致死和侵犯公民權利，向他們提起訴訟。

透過人體攝影機影片顯示，奧爾達茲最初被非致命子彈射中。而警方聲稱，奧爾達茲向他們猛撲過來，致使他們開槍。

訴訟稱，事實上，驗屍官辦公室報告顯示，除兩顆子彈外，其餘子彈都射中他的背部與側面。警方至少發射十發子彈。影片最後一顆子彈顯示，奧爾達茲無助的從人行道上抬起頭來。他沒有任何武器，胸前也被開了一槍。