洛城新語／高端可抵抗Delta？拿出證據來

非常短缺新冠疫苗的台灣 ，還需要從國外進口經國際認證的疫苗嗎？根據台灣國產疫苗公司的說法，台灣自產疫苗可以抵抗肆虐全球的Delta病毒 ，如此一來，台灣靠國產疫苗就夠了，根本不需要費盡心力去外國搶購疫苗。問題是你信嗎、台灣人敢打進身體裡嗎？

美國麻州接種率最高的地區、度假景點鱈魚角(Cape Cod)，從7月4日國慶後至7月底已有逾900人確診，其中四分之三為完全接種疫苗者(Breakthrough)。洛杉磯縣完全接種疫苗者，6月突破性感染占確診人數比例已達20%，7月再上升至26%。

但台灣的高端公司總經理陳燦堅7月26日透過國營的中央通訊社強調，「高端疫苗 產生的保護力，足以抵擋目前的Delta病毒或Beta病毒。」真不知陳燦堅的自信到底從那裡來。

高端在7月17日才獲得台灣衛福部的緊急使用授權(EUA)，7月18日台灣外交部即火速發電文給九個友邦國家，徵詢是否要施打高端疫苗，接著衛福部對台灣民眾發出施打高端的意願調查，一切箭在弦上。

首先，高端至今連第二期實驗都尚未全部完成，卻以「免疫橋接」方式代替第三期實驗並取得EUA ，這在全球是首例。未來能否取得WHO與歐美國家FDA認證，恐怕有大問題。

其次，衛福部審查EUA時，21位委員有三人同意、15人有條件同意、一人要求補件、一人反對。但衛福部至今對審查過程與會議紀錄保密、委員名單保密、有條件同意與補件的內容保密、反對委員的理由也保密。統統都保密，你要人民怎麼相信高端審查沒有貓膩，如何敢打進身體裡？

第三，高端在進行二期實驗時，Delta病毒尚未在全球大流行，也不清楚高端有沒有把Delta病毒納入測試，但連美國完全施打輝瑞BNT和莫德納疫苗後的突破性感染都那麼高了，高端竟然聲稱對Delta病毒有足夠抵抗力，太令人匪夷所思。其實要台灣人相信高端很簡單，只要拿出對Delta抵抗力的科學實驗數據就行了，不能只出一張嘴。

第四，台灣政府從頭到尾都在為高端護航，這也是為什麼台灣沒有及時採購國外疫苗的主因之一。前副總統陳建仁先前說，自己打了高端沒有不良反應，但後來又宣稱自己打的是安慰劑，笑掉人大牙。而這次陳燦堅透過中央社表示，高端足以抵擋Delta病毒，台灣政府官員無人出面否認或提出質疑，換言之就是默認了高端的說法。事實上總統蔡英文已登記表明要打高端，政府官員怎麼可能有人敢出來唱反調。

包括高端在內的任何疫苗，都有兩項基本門檻，第一是安全，第二是有效。用通俗的話說就是，打進去不會死人，而且能對抗病毒。高端是否既安全又有效，等蔡英文先打進去之後再靜觀後效。

新冠疫苗是國家安全的重要戰略物資，台灣自己如能研發安全有效的疫苗，就可以不受制於外國，確保經濟、社會與國防的安全線，沒有台灣人會反對研發國產疫苗，甚至更樂觀其成。但高端研發和實驗的過程出現太多疑點，又拿不出科學證據，台灣政府對國產疫苗揠苗助長，結果可能適得其反。