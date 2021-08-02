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松竹梅獎學金 申請至12日截止

記者張宏／波莫那報導
南加州高校聯盟1日舉辦2021松竹梅獎學金記者會，歡迎符合條件的學生踴躍申請。（記者張宏／攝影）
南加州高校聯盟1日舉辦2021松竹梅獎學金記者會，歡迎符合條件的學生踴躍申請。（記者張宏／攝影）

南加州高校聯盟1日宣布，2021年第八屆「松竹梅獎學金」即日起接受申請至8月12日截止，22日公佈獲獎結果。凡中華高校校友的子女（含大陸，港、澳、台地區）2020-2021學年度在南加任何全日制學校就讀1-12年級的優秀學生均可申請。

南加高校聯盟會長陳崢表示，感謝所有66家聯盟成員校友會和校友的支持。高校聯盟成立於2016年10月，它由松竹梅三校倡議和推動下成立，「松竹梅」分別是指北大、清華、交大三所大學。高校聯盟是一個南加州華人和各大學校友之間的溝通橋梁，也是一個互幫互助，互通信息，共謀發展的平台，近年已擁有66家成員校友會。

她表示，松竹梅獎學金自2011年創辦以來，已成功舉辦七屆。先後共有近200百名優秀的南加州中、小學生獲獎。本屆獎學金由文美教育集團冠名贊助，交通大學南加州校友會金牌贊助，廈門大學南加州校友會和清華大學南加州校友會銀牌贊助，及其他校友會友情贊助。今年小學、初中和高中共設一等獎一人，二等獎兩人，三等獎五人，獎金從100元到1000元不等。

第八屆松竹梅獎學金活動組委會主席張鳴表示，松竹梅獎學金歡迎學子踴躍申請。現獎學金申請詳情可登錄www.cuaaasc.org。

8月29日下午2時會舉辦頒獎典禮暨教育論壇，大會將邀請資深教育專家、關心教育的家長、及往屆和本屆獲獎的優秀學生到場，與觀眾分享成功經驗。

南加 加州 教育

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