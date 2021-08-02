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南加治安差怎自衛？ 上百華人齊練「功夫」防身

記者張宏／聖蓋博市報導
Kevin Leung現場教授大家一些基本的防身技巧。（記者張宏／攝影）
Kevin Leung現場教授大家一些基本的防身技巧。（記者張宏／攝影）

今年成立的非營利組織聖蓋博谷同情心（Compassion in SGV）和功夫協會1日在聖蓋博的公園舉辦一場別開生面的公共自衛講習會，吸引近百人參與，男女老幼各個族裔一起學習防身要領。

（影音來源：記者張宏）

聖蓋博市Vincent Lugo公園1日上午非常熱鬧，一群民眾聚集在草坪上練「功夫」，功夫協會（Kong's Siu Lum Pai Kung Fu Association）代表Kevin Leung，現場為大家教學防身術。

他說，現在治安堪憂，且仇恨亞裔的事件頻頻發生，不管男女老幼都應該掌握最基本的防身技能。當然發生危險，面對歹徒第一件要做的事情，就是迅速離開或逃跑，在退無可退的情況就要正面還擊。如果帶孩子出門，一定不要讓孩子離開自己的視線，如發生意外或綁架，猝不及防。

聖蓋博市Vincent Lugo公園一群民眾聚集在草坪上練「功夫」。（記者／張宏...
聖蓋博市Vincent Lugo公園一群民眾聚集在草坪上練「功夫」。（記者／張宏攝影）

Kevin Leung現場教授基本防身技巧，比如面對威脅時，保持一條腿前，一條腿後的站姿，方便用膝蓋襲擊敵人，同時被對方抓住手臂時，要懂得借助身體的力量脫離對方箝制。當對方被襲擊後，就要馬上逃離。

現場一些女性練習得津津有味，一名女性表示，她以前覺得自己力量，不足以對抗身材高大的歹徒，但經過訓練覺得也不是沒有可能。

來自阿罕布拉的華人家長梁女士表示，三年前她就把孩子送去學習功夫，疫情發生後，治安每況愈下，教練經常建議父母也跟著學一些防身技能，方便發生意外的時候保護孩子。所以她和孩子的爸爸一起學了一些防身的技能，在發生狀況時要迅速反應，猶豫不決就會錯失先機。

Kevin Leung(背對者)現場教授大家一些基本的防身技巧。（記者張宏／攝影...
Kevin Leung(背對者)現場教授大家一些基本的防身技巧。（記者張宏／攝影）

Kevin Leung(左)現場教授大家一些基本的防身技巧。（記者張宏／攝影）
Kevin Leung(左)現場教授大家一些基本的防身技巧。（記者張宏／攝影）

一群民眾聚集在一起在草坪上練「功夫」。（記者張宏／攝影）
一群民眾聚集在一起在草坪上練「功夫」。（記者張宏／攝影）

聖蓋博谷同情心是一個今年成立，旨在維護亞裔權益的非營利組織。他們在今年5月曾舉辦遊行反亞裔仇恨。發言人Brittney Au表示，這是他們今年舉辦的第二場活動，原只預期幾十人參加，沒想到當天有近百人到場，可見大家對自衛和防身的需求意願很強。現場免費分發防身包，裡面有報警器和口哨等物品，未來還會舉辦更多的活動，關注亞裔社群權益。

聖蓋博市Vincent Lugo公園，一群民眾聚集在草坪上練「功夫」。（記者張宏...
聖蓋博市Vincent Lugo公園，一群民眾聚集在草坪上練「功夫」。（記者張宏攝影）

亞裔 聖蓋博 遊行

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