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校舍不夠 學生暴增 加大本地學生越來越少

編譯組／綜合報導 
加州大學系統招收的加州本地生越來越少。(UCLA網頁)
加州大學系統招收的加州本地生越來越少。(UCLA網頁)

加州大學系統（University of California）與加州州立大學（California State University）原本應該是以加州居民為主的大學，但是越來越出名後，學生總數增加，加州居民的錄取率卻逐年下滑。加大1995年有83.5%是本地生，2020年還有70.5%，2021年只剩65.7%；相對地，加州高中畢業生也暴增，1997年至2017年的20年間，增加10萬4000人，導致競爭更為激烈，GPA要4.5才能進洛杉磯或柏克萊加大。 

●競爭激烈 進不了柏克萊進了北嶺

洛杉磯時報報導，加大九個校區中，七個競爭特別激烈。以GPA 4.1的亞伯特（Albert）為例，今年剛從Downtown Magnets High School畢業的他，原本想進加大的洛杉磯、柏克萊、聖地牙哥或爾灣校區，但全都槓龜，最後計畫去念北嶺州大（Cal State Northridge）。

聖塔芭芭拉加大畢業的Marilyne Tamayo說，她十年前入學時GPA 3.5，但去年已經高到平均4.17，這讓投身教育促進團體的她直呼「太扯」，根本只有「完人」才能念加大。 

洛杉磯加州大學是加大入學競爭最激烈的校區之一，GPA要4.5才能入學。(UCLA...
洛杉磯加州大學是加大入學競爭最激烈的校區之一，GPA要4.5才能入學。(UCLA網頁)

●校地不足  設施趕不上學生人數

加大也面臨學校設施不足的挑戰。2021年秋季班，加大共招收了13萬2353名大一新生，年增11%，但有7.1萬人遭拒絕，包括4.4萬原本有資格可念加大的本地生。原因無他，正因為學生暴增、校地不足。加大與州大2030年計畫招收14萬4000人，但2018至2019學年還只有7.3萬人，校區設施趕不上學生增加速度。 

加州大學理事會長艾塔蘭諾（Cecilia V. Estolano）­表示，她上任後的三個首要目標之一，就是增加學生入學管道，包括納入其他可以運用的場所，多元授課方式，以及與其他教育機構合作。部分專家的建議甚至包括，加快畢業時間，讓更多人更快拿到學位，把空間讓給大一新生。 

加州議會也提供多項協助，讓加大與州大2022年秋季班能再多招1.5萬人，以滿足快速發展的電腦運算、商業財務、醫療保健等產業的需求。加大理事、College Futures Foundation理事長洛薩諾（Monica Lozano）就說，彌補校區設施不足應有更多元解決辦法，她的基金會就和16個機構合作，解決中央山谷的就學問題，其中有麥賽德加大（UC Merced）、佛瑞斯諾州大（Fresno State）、私立與社區學院等等。 

加州的大學都面臨校舍不足問題，不只是加大或州大，但洛薩諾說，招收14萬4000名學生的目標並非一蹴可即。更何況，加大學術參議會（UC Academic Senate）近期報告也指出，加大很快就會無地可建校舍了，「加大必須面對現實」。而且校區要不要擴大或增設，還卡在民意與政治角力之中，類似柏克萊加大就因為多收了8900名新生，遭到附近居民控告。 

●線上教學 學生不到校可解決難題

其中的一個方式是，擴大招生，但不到校上課。柏克萊加大校長克里斯（Carol Christ）說，她和團隊正在討論替代方案，包括設立衛星校區（satellite site），與增加線上課程。柏克萊加大的衛星校區可能地點就在前校長推薦的Richmond，以及NASA提供的Moffett Field。其他建議則包括增加實習機會，到海外當交換生，克里斯強調，如此就能增加念書機會，但實體校園卻不致過度擁擠。 

最熱門的洛杉磯加大（UCLA），位處Westwood，是加大九個校區中人口密度最高，甚至計畫2025年前都不再增加新生名額。

●教學堪憂 師生比拉大影響受教

當然，議會的政客有其他想法，比如說洛杉磯、柏克萊、聖地牙哥加大計畫減收外州與外國學生，改為多收900名加州學生，然後由州府補貼學費損失。但加大學費越來越貴，柏克萊加大一年學費就要1萬6000元，加州補助的1萬元根本不夠。 

最關鍵的是，學生兩倍、三倍、四倍的增加，教學品質還能維持以往水準嗎？以洛加大為例，2003至2004學年的師生比還有1:25，但2019至2020學年已經變成1:29。聖地牙哥加大校長科斯拉（Pradeep Khosla）說，加大一直很小心維持教學品質；但繼續擴張下去，加州的大學還能繼續稱霸全美嗎？

加大本地生比率表
加大本地生比率表

柏克萊加大 加州大學 洛杉磯加大

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