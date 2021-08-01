何念丹創作101隻梅花鹿長卷 致敬抗疫英雄

畫家何念丹疫情期間創作的101隻梅花鹿彩墨長卷「鹿苑長春」，將在今年中秋節前夕與南加州觀眾見面，並計畫2022年在台北101大樓展出。（何念丹提供）

洛杉磯「虎王」畫家何念丹疫情 期間創作的101隻梅花鹿彩墨長卷「鹿苑長春」，將在今年中秋節前夕與南加州 觀眾見面，並計畫2022年在台北101大樓展出。

為奮戰第一線甚至獻出寶貴生命的抗疫勇士 創作的「鹿苑長春」，以101隻梅花鹿的千姿百態，表達畫家對美國抗疫勇士們的敬意和被瘟疫奪去生命的紀念，寄託對善良與和平的祝福。

畫家何念丹（中）疫情期間創作的101隻梅花鹿彩墨長卷「鹿苑長春」，將在今年中秋節前夕與南加州觀眾見面，並計畫2022年在台北101大樓展出。洛杉磯書法家孫曉華（左）和王志剛（右）分別在長卷上題辭。（何念丹提供）

長卷從今年4月底5月開始創作，7月中旬完成，全長56呎（17米），寬14吋。何念丹表示，創作梅花鹿長卷也是他十多年來的心願。2005年，何念丹應邀到日本内河長野市政府示範中國水墨畫，2006年應邀到大阪現代藝術中心舉辦畫展和講學，期間參觀知名的奈良東大寺梅花鹿苑，「漫山遍野的梅花鹿在夕陽下茵茵草地上的千姿百態，終身難忘」。

疫情期間居家避疫的慢節奏生活，終於讓他有時間有心境整理當年在奈良鹿苑拍下的大量照片，奈良鹿苑的生動情景再次躍然眼前。何念丹以照片為基礎，昇華創作，101隻梅花鹿形態各異，有的林中嘻戲、有的優雅徜徉、有的左顧右盼、有的眉目傳情；有相互打鬥、有奔跑調情、也有下跪示禮、撫兒護女，趣味橫生，無一重複。更巧的是，當何念丹完成畫稿卻苦於沒有足夠長的畫紙時，他嘗試通過社群平臺尋求可能的幫助，沒想到立即得到回應，他的繪畫學生Joyce林的弟弟恰巧從北加州送來一卷畫紙給姐姐，Joyce慷慨將長卷捐出給老師。第二天，何念丹的第一只梅花鹿躍然紙上。

高中二年級開始跟隨杜作丹老師畫畫，何念丹從最開始的花卉四君子到畫老鷹，後來專攻老虎和鯉魚，到近年畫馬和熊貓，都是來美之後將近40年自己摸索和創作。近年創作的熊貓圖，被中國四川大熊貓博物館收藏。

何念丹表示，明年在台北101大樓的長卷展出計畫令人期待。他希望長卷在台灣的展出不僅帶來人們藝術的欣賞，也帶來大家對善良人性和瀕臨絕種動物保育的思考。