華人私廚打造最好台菜 人均250元起鮪魚宴

民眾願意花大價錢，吃好料開私人派對，該需求刺激私廚行業。（Jacob陳提供）

從人均250元的鮪魚宴，到人均350元的帝王蟹大餐，後疫情 時代，民眾在家更願意花大價錢，吃好料開私人派對，該需求刺激了私廚行業。爾灣華人 Jacob陳立志打造最好台菜私廚，看重台菜這片市場，希望提供色香味和服務俱佳的米其林級私廚。

（影音來源：記者張宏）

一名住在新港灘（Newport Beach）的華裔，日前叫了兩次私廚，一次是在家舉辦壽宴，一次是宴請客人。壽宴那天他訂了兩隻鮮活的帝王蟹和鮑魚、海參等山珍海味，由私廚上門現場烹飪，當天16名客人，人均餐費至少在350元以上。

宴請客人那次，也是十多個客人，人均至少250元起的餐點標準。每次都會事先和私廚確定好食材和菜單，宴會當天廚師現場烹飪。十多道菜一道一道搭配不同的盤碟端上來，服務人員會講述每道菜的食材特點，讓大家能吃得盡興也明白。

廚師Rex楊。（Jacob陳提供）

廚師Rex楊來自台灣台南，他從15歲開始製作台菜至今，台菜的味道已成為他人生大半時間的記憶。（Jacob陳提供）

廚師Rex楊現場烹製鮪魚宴。（Jacob陳提供）

今年3月以來，Jacob陳已經和台灣 來的大廚Rex楊一起，做了六、七場這樣規模的私廚宴會。他說，預訂私廚的客人基本都是華人，比較來講，台灣來的客人側重家鄉味，中國大陸的客人更注重氣派感。

通常客人是過生日或招待親朋，每人的餐標更會根據主人家的預算來決定，有時客人不知道吃什麼，那就需要廚師發揮聰明才智和創意，根據當地時令食材來打造美味。有時客人還會有盲點，想吃肉就會點各種肉類，而忽略蔬菜，這個時候就需要對客人進行實際引導，讓全場的菜色更能兼具美味趣味和營養。

廚師Rex楊現場烹製鮪魚宴。（Jacob陳提供）

目標是成為最好的台菜私廚。（Jacob陳提供）

為了讓客人了解每道的名字和特色，他們每次都會定制菜卡。（Jacob陳提供）

廚師Rex楊來自台南，他從15歲開始製作台菜至今，台菜的味道已成為他人生大半時間的記憶。他說，也有客人突發奇想，像最近有一個客人釣到80多斤重的鮪魚，就臨時請他們去府上打造鮪魚宴。他不僅現場要處理一條大鮪魚，還要臨場發揮，製作出十道鮪魚料理。最後他的料理不僅有生魚片鮪魚，還有三杯鮪魚、鮪魚湯泡飯、XO醬鮪魚肉、照燒魚西下巴、黑胡椒扒魚排等。

Rex表示，在客人家烹飪料理的時候，因為廚房距離餐廳一般比較近，所以能近距離感受到客人品嘗美味的喜悅，因此更有成就感。私廚宴會通常是一個整體，不僅食物，還有擺盤、氛圍、環境等。比如一次客人要招待客戶，為了讓客人有更好的就餐體驗，專門包下富樂頓一家風景優美酒店的餐廳，讓客人感受到客製化服務。

為了讓客人了解每道的名字和特色，他們每次都會定製菜卡，如果是小孩子的生日宴會，菜卡的感覺會更加童趣活潑。Jacob陳表示，現場還會有人專門為客人講解每道菜的原材料和吃法。

他的目標是成為最好的台菜私廚，他相信自己有這個實力，而客人也有這樣的需求。未來想開一家可容納三、五桌的私廚餐廳，只做晚餐，每桌價格在3000-5000元左右，為客人打造專屬美味。