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迪士尼、沃爾瑪規定員工要打疫苗

【洛杉磯訊】
沃爾瑪30日宣布將要求員工接種疫苗。（沃爾瑪網站）
沃爾瑪30日宣布將要求員工接種疫苗。（沃爾瑪網站）

美國兩家最大型企業迪士尼（Disney）和沃爾瑪（Walmart）30日宣布，要求旗下員工必須接種疫苗

迪士尼要求旗下所有雇員都必須接種疫苗，公司在迪士尼網站(Disney's website)發布的一份聲明稱，在第一線工作但尚未接種疫苗的員工，必須在接下來的60天內接種疫苗。所有新員工在開始工作之前必須完全接種疫苗。尚未接種疫苗並在一線工作的員工將有60天時間接種；仍然在家工作的員工必須在返回工作崗位之前提供疫苗接種證明。迪士尼還表示，已開始與工會討論疫苗規定。

美國最大的零售商沃爾瑪總裁兼首席執行官麥克米倫 (Doug McMillon)在30日的一份備忘錄表示，其所有美國公司員工必須在10月4日之前接種疫苗。

沃爾瑪近期一直在逐步讓員工重返辦公室工作，但目前不强制要求顧客顧客戴口罩，但會在超市中張貼相關告示，提醒大家注意CDC的新指南，鼓勵大家戴口罩。

此外，沃爾瑪將其目前的疫苗接種獎勵翻一番，接種疫苗的員工每人獎勵150元，比原來的75元翻一倍。

包括 Target (CBDY)、Trader Joe's和Publix 、Costco在內的大多數大型零售商也在5月份放棄了戴口罩的規定，但現在正在重新評估他們的政策。Publix周五宣布，從8月12日起，無論疫苗接種情況如何，都將要求所有員工戴口罩。

疫苗 工作 迪士尼

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