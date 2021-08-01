吳亦凡曾在洛杉磯「選妃」 面臨10年刑期

北京市公安局朝陽分局最新通報，證實吳亦凡因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留。（微博截圖）

曾經在洛杉磯「選妃」的加拿大 籍中國 男星吳亦凡 ，因涉嫌強姦罪已被北京市公安局朝陽分局依法刑事拘留。對此，洛杉磯律師表示，吳亦凡在中國可能面臨最高十年刑期，而且他的外國籍身分反而可能讓他獲刑機率更大。

華人律師劉龍珠表示，目前沒有看到官方證據顯示他有強姦罪 ，因為強姦罪要有受害人，但都美竹顯然不是受害人，因為發生關係後兩人還互換聯繫方式並保持來往。對於網上流傳有14歲以下女性受害人的說法，如果真有年齡未滿14歲受害人，那即使本人願意，吳亦凡也可能面臨十年最高刑期。因為強姦罪除了暴力和脅迫外，只要受害者未成年，且確定發生性關係，罪名就可以成立。在中國，未成年人的定義是14歲以下，在美國是18歲以下，強姦罪屬於刑事犯罪，如證據確鑿，嫌犯可能面臨十年刑期。

雖然吳亦凡有加拿大國籍，但劉龍珠表示，吳亦凡不是外交人員，沒有外交豁免權，所以理論上他的加拿大國籍不會影響其是否被抓或被量刑。而且，當下中國和加拿大交惡，且趕上中國政府整頓演藝圈，可以說他的名人和加拿大身分都對他不利，所以被判刑的機會很大。

劉龍珠分析，在中國的刑事拘留類似於在美國正式檢控前被關在看守所裡面。其實最初朝陽公安分局的調查聲明，重點集中在第三人的詐欺事件上，已有點偏袒吳亦凡。但是現在突然風向逆轉，顯然是背後有人推動，所以此番吳亦凡凶多吉少。同時也提醒那些在中國發展的外籍演藝人士要自律，不要輕易觸法。

有好事者發布吳亦凡未來在監獄裡的行程，也有網友認為吳亦凡堪比南韓的李勝利，但是後者卻沒有得到應有的制裁，因而讚美中國是法制國家，公平正義。吳亦凡此前所有的代言將全部解約，而且面臨巨額賠償，工作室也人去樓空，他主演的「青簪行」也可能涼涼，曾經喜歡他的粉絲們表示，眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。