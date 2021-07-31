阿市民宅通風口冒煙？下水道查漏正常程序

阿罕布拉市正在使用煙霧查找下水道系統的洩漏。（unsplash.com）

阿罕布拉 市(Alhambra)南側的部分居民，從本周開始，可能看到自家屋頂的通風口冒煙，這是正常的，因為承包商National Plant Services正在使用這些煙霧，試圖找出該市下水道系統中的洩漏問題。

阿市副市長Jeffrey Maloney說，煙霧用於查明下水道系統中的故障和缺陷。「下水道系統設置非常重要，它用來處理下水道廢物。」Maloney說，「如果其他東西進入那裡，無論是飲用水或其他材料，還是污垢或碎屑，都有機會導致該系統無法正常運轉。顯然這會產生更大的問題。」

Maloney指出，要確保下水道系統不會受到損害，是確保雨水不會滲入系統。當這種情況發生時，雨水會迅速淹沒下水道，導致下水道故障和溢出。

下水道系統測試已於27日進行，預計在12天到15天內完成。

據阿市市府稱，在正常情況下，只要管道工作 正常，這些測試產生的煙霧就不應進入任何人家中，部分居民可能會看到他們屋頂的通風口冒煙，這是正常的。在大多數情況下，當煙霧進入住宅時，它是通過不經常使用的固定裝置。因此，該市建議使用前在所有固定裝置上放水一兩分鐘，以確保所有水閥都充滿水。

市政府表示，如果煙霧確實進入房屋，應立即報告給進行測試的工作人員，以便他們對住宅進行檢查，以確定管道的問題區域，並打開門窗使煙霧迅速消散。根據發布的消息，用於測試使用的這些煙霧無毒且不會染色。

居民或企業中的個人，如果有呼吸系統問題或行動不便的，應致電626-570-3280通知該市負責廢水的主管Dallas Dahl。如需更多信息，居民可以撥打562-896-1439聯繫NPS。