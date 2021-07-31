我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

阿市民宅通風口冒煙？下水道查漏正常程序

記者邵敏／阿罕布拉市報導
阿罕布拉市正在使用煙霧查找下水道系統的洩漏。（unsplash.com）
阿罕布拉市正在使用煙霧查找下水道系統的洩漏。（unsplash.com）

阿罕布拉市(Alhambra)南側的部分居民，從本周開始，可能看到自家屋頂的通風口冒煙，這是正常的，因為承包商National Plant Services正在使用這些煙霧，試圖找出該市下水道系統中的洩漏問題。

阿市副市長Jeffrey Maloney說，煙霧用於查明下水道系統中的故障和缺陷。「下水道系統設置非常重要，它用來處理下水道廢物。」Maloney說，「如果其他東西進入那裡，無論是飲用水或其他材料，還是污垢或碎屑，都有機會導致該系統無法正常運轉。顯然這會產生更大的問題。」

Maloney指出，要確保下水道系統不會受到損害，是確保雨水不會滲入系統。當這種情況發生時，雨水會迅速淹沒下水道，導致下水道故障和溢出。

下水道系統測試已於27日進行，預計在12天到15天內完成。

據阿市市府稱，在正常情況下，只要管道工作正常，這些測試產生的煙霧就不應進入任何人家中，部分居民可能會看到他們屋頂的通風口冒煙，這是正常的。在大多數情況下，當煙霧進入住宅時，它是通過不經常使用的固定裝置。因此，該市建議使用前在所有固定裝置上放水一兩分鐘，以確保所有水閥都充滿水。

市政府表示，如果煙霧確實進入房屋，應立即報告給進行測試的工作人員，以便他們對住宅進行檢查，以確定管道的問題區域，並打開門窗使煙霧迅速消散。根據發布的消息，用於測試使用的這些煙霧無毒且不會染色。

居民或企業中的個人，如果有呼吸系統問題或行動不便的，應致電626-570-3280通知該市負責廢水的主管Dallas Dahl。如需更多信息，居民可以撥打562-896-1439聯繫NPS。

工作 阿罕布拉

上一則

種大麻 華人一窩蜂 亂象叢生

下一則

12歲以上學生 安全返校意味著接種疫苗

延伸閱讀

疫情衝擊 診所調薪招不到醫護

疫情衝擊 診所調薪招不到醫護
東京灣水質如糞池？東奧三鐵選手賽後跪地狂吐

東京灣水質如糞池？東奧三鐵選手賽後跪地狂吐
鄭州水災千年一遇 逃責任挫傷民心

鄭州水災千年一遇 逃責任挫傷民心
AAEDE將舉辦第十屆大型免費招聘會

AAEDE將舉辦第十屆大型免費招聘會
水槽堵住、空調壞了 別驚慌

水槽堵住、空調壞了 別驚慌
南加華人密集城市傳出男子被槍殺

南加華人密集城市傳出男子被槍殺

熱門新聞

非裔男在紐約曼哈頓華埠當街大喊歧視華裔言論，遭華人群眾一拳歐倒在地。（取材自臉書）

世界晚報／非裔高呼「傻X中國人」遭華男一拳打倒

2021-07-26 21:21
美國特工發現了唐娟穿著中國解放軍軍服的照片。（取自法庭文件）

審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案

2021-07-23 18:45
陳海翔及陳海晴兄妹和父母一家人合照。（陳傳斌提供）　

奧運三名美國擊劍選手 母親均來自台灣 首對兄妹參賽

2021-07-25 15:36
Jenny江位於好萊塢的房子，被租客拿去做Airbnb生意。（讀者提供）

租房騙子橫行 華女夏威夷訂酒店、好萊塢自宅出租都被詐

2021-07-28 02:20
南加一家餐廳只允許未接種疫苗的顧客進入。（unsplash.com）

南加一家餐廳一意孤行 只許未接種疫苗者堂吃

2021-07-26 16:34
現在出行仿佛中國「春運」。（記者陳開／攝影）

世說新聞／後疫情下 在美旅遊竟似趕春運 華人叫苦連連

2021-07-24 14:10

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見