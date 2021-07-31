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河濱縣學區前副總監 貪污260萬元認罪

【河濱訊】
科洛那—諾可學區前副總監洛茲。（檔案圖）
科洛那—諾可學區前副總監洛茲。（檔案圖）

河濱縣科洛那-諾可學區前副總監洛茲（Ted Eugene Rozzi），在職期間貪污挪用公款總額約260萬元，近日向法庭認罪。法庭文件顯示，被告在學區工作27年，於2011年至2017年5月擔任學區建設主管。

另一方面，檢方撤銷了對共同被告Edward Mierau的所有指控，他是安大略一家建築公司CEO，被控19項重罪，包括挪用公款、洗錢。

洛茲是聖伯納汀諾縣雷德蘭市（Redlands）居民，28日根據認罪協議向河濱縣高等法庭承認兩項重罪指控。他曾被控31項重罪，包括洗錢以及作為學區工作人員與建設工程有利益關係。據認罪文件，洛茲將因貪污罪判處二年監禁，不當挪用公款罪獲判二年。他擁有的位於聖地牙哥一棟住宅將被拍賣，返還學區117萬6956元。

被告洛茲在認罪文件中承認，他將公款使用支票轉帳，透過建築公司運作，在支票上寫下個人帳戶帳號，將支票存在個人帳戶。為了符合自己需要，他有時會將其他人建議否決。他說，所作所為辜負學區對他的信任，他利用個人關係網，將支付建築公司的錢用於個人消費。

被告表示，他從未與另一被告密謀共犯，對遭檢控罪名承擔全部責任，要求法庭免除對被告Edward Mierau的所有指控罪名。法庭文件顯示，調查表明，因為洛茲不法行為，學區損失了大約260萬元。

學區 支票 工作

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