捐款美中台大學20年 王冠川：很快樂，會上癮

王冠川（左）和妻子鐘敏貞。（王冠川提供）

南加州華裔居民王冠川，自1990年代開始捐款給台灣 、中國大陸、美國三地高校建立助學資金，以及出資興建校方的公寓樓等，捐贈的善舉達20餘年，包括捐贈給母校台灣中原大學逾百萬美元，作助學金及學生宿舍。他笑稱捐贈是很快樂的事，而給予是一種習慣。

今年86歲的王冠川退休前是土木工程師，平日生活節儉，他說：「我覺得多餘的錢，就像多餘的衣服，不如拿去讓人家用了。」

王冠川住在洛杉磯縣聖瑪利諾（San Marino）市，來自台灣。提及為何開始不停的捐贈之路，他說，早在1995年，從一位曾在廣西師範大學學習的人那裡，了解到學子的艱辛。即使到了90年代，學校的孩子依舊很清貧，於是他萌生捐贈的想法。當時他在廣西師範大學設立「王冠川助學金」，每年資助40至45名家庭困難的優異學子完成學業。2003年，他又斥資30萬美元，興建一座學生公寓樓。

王冠川說，現在回想，那時建公寓樓是很正確的選擇。因為第一實業是永恆的，可以造福學子很久，第二抵抗了美元貶值，第三是美國政府對捐款有節稅優惠。

王冠川對母校中原大學也著手了多次捐款，包括捐贈百萬美元給母校建學生宿舍，中原大學並設有「王冠川校友基金會清寒助學金」。在美國，他也多次出資捐贈學子，包括捐贈給聖伯納汀諾縣（San Bernardino）的Loma Linda大學，與通過秉公堂，給成績優異學子及清寒學子的幫助等。

王冠川笑稱，「捐錢會上癮。」他說自己很幸運，太太和孩子們都不反對他捐錢，太太並感到很高興。他有兩個孩子，一男一女，都是柏克萊加大（UC Berkeley）畢業生。兩子女都在加州成家立業，生活穩定，也不需要二老操心他們財務的問題。他曾想幫孩子在聖地牙哥置業，卻反被孩子「嫌棄」說「不要煩我」。

王冠川早年在南加州大學 獲得土木工程碩士學位，之後考進洛縣政府工務部門。他笑說自己是「很願意賺錢的」，早年做兩份工，白天上完班，晚上還要做另一份工。後來他投資房產和股票，房產在前些年賣掉不少，目前公務員退休金 對他來說已足夠。

他選擇將多餘的錢用來做慈善，平時生活很節儉。他說，衣服不追求名牌，只要穿得乾淨就好。而兩夫妻退休後，家裡只備一輛車，還是1992年的皮卡車。不過他已打算年底換一輛電動車，因為現在的車太舊，很耗油不划算。他和妻子平時吃得並不講究，最喜歡特價午餐（lunch special）。

目前，他喜歡在家蒔花弄草、種菜、種水果，樂在其中。他說，將錢捐贈給教育事業，讓他和妻子的心情很好，很快樂。因為幫助他人會讓他們將愛心繼續傳遞下去，從而將捐贈的精神薪火相傳，讓更多人得到幫助。