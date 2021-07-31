華協和居民抗議奏效 哈岡收容遊民計畫撤銷

在洛杉磯縣哈仙達岡設立遊民服務中心計畫，29日晚間被撤銷，華人集會抗議奏效。（本報檔案照）

在洛杉磯縣哈仙達岡設立遊民服務中心計畫，29日晚間被哈仙達拉朋地學區 教委會撤銷，華人 和社區居民的抗議奏效。哈岡華人協會會長方孝偉、華興保險總裁張國興指出，在當晚教委會議上，兩位教委張金生、Christine Salazar均撤回原投下的贊成票，最終以4比1撤銷先前通過的出租學區設施用作遊民服務中心的決議。

哈岡華人協會和社區治安人人有責協會組織的首場抗議活動，一舉成功推翻了學區出租設施決案，原先擬打持久戰的多場後續抗議活動也暫時取消。方孝偉強調，但這些組織不會解散，將視情況發展做好應對準備。

方孝偉表示，教委們當晚再議此案並且重新表決，教委們重視民意應予肯定。不過他也指出，洛縣 遊民有超過10萬人，成功推翻出租設施設立遊民服務中心案，只是暫時緩解哈岡的燃眉之急，未來還可能有下一個類似案子。他說，「華人必須將每個案件都當作是危急狀況，團結一致才有力量維護權益」。他建議洛縣各地的華人社區，聯合起來互相支援以及分享經驗。

29日晚間在哈岡學區教委會會議室前，聚集百多名哈岡居民，且大多是華裔居民，這讓學區教委們及周邊城市官員都感受到壓力。社區治安人人有責協會會長孫先生表示，看到華人越來越願意站出來為自身權益而戰，內心相當感動。