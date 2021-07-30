哈岡設遊民服務中心 華人組織高舉標語抗議

為了推翻在當地設立遊民服務中心決議案，哈岡華人協會、社區治安人人有責協會-反哈岡學區遊民案組織，29日動員抗議人群。（記者謝雨珊／攝影）

為推翻在哈仙達岡設立遊民服務中心的決議案，哈岡華人協會和社區治安人人有責協會—反哈岡學區 遊民案組織，29日動員抗議人群，超過135名居民在哈仙達拉朋地學區教委會議室前集結抗議，眾人拿著抗議標語喊著「社區治安，人人有責」口號，彰顯社區人士反對的勢力。

影音來源：記者謝雨珊

哈岡華人協會會長、社區治安人人有責協會—反哈岡學區遊民案主委的律師方孝偉，情緒相當激昂。他誓言，若學區教委的決議有違民意，將持續抗戰到底，絕不善罷甘休。他說，這項決議案若未能反轉，哈岡房價在不久後可能掉一半。哈岡原本安靜的社區，也可能出現更多遊民在街上行走。而這些後果都將由哈岡居民承擔。

「我們是這裡的主人，不是過客」，方孝偉認為，居民有權為自己發聲，為家人安全抗爭，希望藉由大家動員力量，向洛縣 府及哈岡學區教委們施壓。

華興保險總裁張國興也到場支持表示說，哈岡不是城市，沒有警局，警方人力不足，發生事情打給警察，需要等上好久。掌管該區的洛縣縣政委員韓珍妮住在富人區，卻將這麼多遊民帶入哈岡，又不增加撥款給警方，治安跟安危將由誰負責？他希望政府官員針對該案再三思，同時鼓勵大家團結起來救家園。張國興說，倘若該案無法反轉，未來居民恐要擔心孩子上學在路上是否安全，年長者在街上遛狗，是否會碰到危險等問題。

哈岡居民陳小姐說，哈岡的Motel 6已經成為遊民收容所，該旅館附近社區地上的針頭到處都是，遊民光著身體到處走，且地上多處都有大小便。政府要居民如何放心小孩老人？哈岡的生活品質又會變的如何？

現場不只華人居民現身抗議，也有西裔到場表明希望各族裔團結反對。（記者謝雨珊／攝影）

有西裔居民也到場表示，希望各族裔團結反對。西裔Adriana表示，她就住在設立遊民服務中心的附近街區為住宅區不適合安置遊民的服務處，這對附近居民不公平。

社區治安人人有責協會會長孫先生（左起）、哈岡華人協會會長暨社區治安人人有責協會-反哈岡學區遊民案主委方孝偉、及華興保險總裁張國興，對在哈岡設置遊民服務中心很關注。（記者謝雨珊／攝影）

光是7月24日在哈岡Vons停車埸簽名反對的活動中，在短短六小時就有近3000人簽名；7月28日網上簽名的反對者也累計到1800人。這些簽名將遞交所在選區的縣政委員韓珍妮，及哈岡學區教委們。

抗議的組織強烈要求學區將該案列為8月議會行程，並表示這場抗議集會只是「戰爭」的開端。方孝偉表示，接下來兩周，至少將有三場示威活動，包括兩場全民開講以及投票 日的決戰行動。

接下來具體的活動包括：7月31日（周六）下午2時，哈岡民主廣場（Vons supermarket)全民開講；8月7（周六）下午2時，民主廣埸（Vons supermarket)全民開講；8月12日（周四），學區閉門會議下午4時至6時，公開會議6時至10時30分，預計當天會有投票結果，期盼華洋社區動員前往現場。

哈岡拉朋地學區教委會6月24日以3:2通過，將學區產業租給東聖蓋博遊民聯盟，作為食物分配中心及淋浴中心。