噴射背包客再現LAX 飛行員尋找鋼鐵人

洛杉磯國際機場再現噴射背包客。（美聯社）

時隔多月，洛杉磯國際機場 （LAX ）的噴射背包客(jetpack man)重出江湖。網站LiveATC的錄音紀錄顯示，28日下午6時12分，1架Boeing 747駕駛回報塔台，目擊疑似噴射人的「目標」，位在LAX東方15哩處、高度5000呎。

聯邦航空管理局（FAA）表示，基於飛安考量，塔台的航管員通報附近其他航班。其中一名航管員還直截了當地說，「小心點，噴射人回來了」。另一名航管員則警告駕駛，「小心，其他航班通報有人背著噴射背包，飛在LAX附近的5000呎高度。」

其中一段對話更顯滑稽，航管問道，「你們該不是看到UFO了吧?」。駕駛回答，­「我們正在找，但沒有看到鋼鐵人」。

聯邦調查局（FBI ）表示，他們與FAA過去就已經針對多起噴射人案聯手展開調查，這起也不例外，但目前還無法證實。

LAX最早在2020年8月發現噴射人，10月又發現一次。噴射人之後似乎放棄LAX，轉而於12月現身托倫斯市（Torrance）的機場。但時隔半年，噴射人似乎又重回LAX。

只是「噴射人」的可能性不高，除了噴射背包的取得非常困難，搭載的油量又不足以達到高空。部分專家認為，駕駛應該是看到了無人飛行器或熱氣球。