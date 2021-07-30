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洛杉磯女子在家門口 遭5蒙面匪徒劫財

記者邵敏／洛杉磯報導
洛杉磯女子Larisa Vinnitskaya，在家門口遭遇五名蒙面劫匪。（KTLA5視頻截圖）
洛杉磯女子Larisa Vinnitskaya，在家門口遭遇五名蒙面劫匪。（KTLA5視頻截圖）

洛杉磯市泰山納（Tarzana）一名婦女，26日晚在自家門口遭遇搶劫，五名蒙面劫匪從她家院子的灌木叢中突然出現，並用槍指著她和她的丈夫，劫匪在被害人家中搜刮財物後離開。受害婦女事後表示，由於深受驚恐，案發後她有難以平靜入睡的後遺症。

被害人Larisa Vinnitskaya 當晚9點左右回到家，當她剛打開大門時，五名埋伏在附近的蒙面男子快速朝她跑過來，Vinnitskaya大聲叫喊呼救，這一過程被家中的監控攝像頭捕捉到。

洛杉磯女子在家門口遭遇五名蒙面劫匪。（KTLA5視頻截圖）
洛杉磯女子在家門口遭遇五名蒙面劫匪。（KTLA5視頻截圖）

Vinnitskaya說，嫌犯隨後進入屋內，將她和丈夫綁起來，揪住她的頭髮又踢又打，他們搶走了幾件物品，包括她的訂婚戒指、手鐲和一些包，大概十分鐘後他們逃離現場。

「這是我一生中經歷最可怕的一天。」Vinnitskaya說，「我首先想到的是，我會不會再也見不到我的孩子和孫子孫女了。」在劫匪離開之後，Vinnitskaya報警求救，警察解救了夫婦倆。

五名搶匪都是30多歲的非裔男子，身穿連帽衫和靴子，目前在逃。 Vinnitskaya夫婦倆都受到傷害，正考慮為家增加額外的安全措施。

洛杉磯女子在家門口遭遇五名蒙面劫匪。（KTLA5視頻截圖）
洛杉磯女子在家門口遭遇五名蒙面劫匪。（KTLA5視頻截圖）

警察 洛杉磯 非裔

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