守護治安 東谷華協擬加入市民守望相助

東谷華美協會創辦人黃樹捂（左四）與東谷鄰里守望相助項目發起人Don Pettinger（右四）等見面，商討合作事宜。（記者啟鉻／攝影）

東谷市華美協會主要成員28日與東谷鄰里守望相助計畫發起人見面，商討加入守望相助事宜。華美協會創辦人黃樹梧、現任會長李旎等參加。黃樹梧說，雙方達成初步合作意向，包括購置安保器材、加入治安網路、申請市府補貼等。

鑑於近期東谷市治安案件頻發，發生多起入室盜竊、搶劫案件，令華人 居民深感不安。不久前，東谷市華美協會與市府舉行線上治安討論會，表達對市區治安高度關切。黃樹梧表示，多年前，在社區人士Don Pettinger發起和推動下，東谷市部分市民組成鄰里守望相助網，對遏制治安案件發揮作用。華美協會希望與其合作，遏制治安案件，讓華人居民居家及工作 更放心。據稱目前東谷鄰里守望相助，參與者有近2000戶居民。

黃樹梧說，雙方已初步達成意向，內容包括鼓勵華人居民，希望能至少有2000戶華人家庭參加鄰里守望相助項目，並在該組織協助下，購置安保監控設備；這些設備能彼此互相聯網，並能與警局聯網，一旦發生案件，方便警方快速查到嫌犯。同時為了減輕購買安保器材的經濟負擔，希望能協助購買家庭申請市府補貼，因為能夠遏制治安案件頻發，對城市社區安寧都有幫助，也會促進市區經濟和社會繁榮的發展。

東谷鄰里守望相助發起人Don Pettinger，及部分成員參加會議。