洛城新語／中國用秦剛 要跟美國「剛」？

新的中國 駐美大使秦剛 ，作為中國曾經反擊西方壓力的榜樣，以言辭「剛猛」聞名。正所謂美中相爭，夾在中間的華僑最受傷；不少華人擔憂，中國用秦剛與美國 正面「剛」，會令本就緊張的美中關係雪上加霜。其實無論秦剛「剛不剛」，都會翻開美中關係新篇章。

新任秦剛，與往屆差異主要有三。相比崔天凱、周文重及張業遂等前任，大多為「外語」類專業畢業；秦剛可謂是「科班出身」，學的正是國際政治。如果說前輩們是靠磨練的實踐派，秦剛則更具理論性指導，處理外交問題，也更加受到「中國教科書」的影響。

這也引出第二個差異，實踐派在外交場上往往小心翼翼、轉轉騰挪，給人以韜光養晦印象。而科班出身的新一代外交官，在順應中國崛起的課本教導下，往往以言辭犀利著稱。秦剛雖然比當前許多「戰狼」外交官要溫和，但他無疑是現在「戰狼」外交官們的一個早期榜樣。

秦剛擅長用譏諷的方式回答記者提問，他曾經把中國共產黨收復西藏，類比為美國總統林肯解放黑人奴隸的戰爭，並斥責記者「不要根據幻覺來進行報導」。在回應中國「外交戰狼」問題時，他回應，有國家對中國進行毫無根據的抹黑，這已經不是「戰狼」，而是「惡狼」。

與從前的駐美大使，往往長期在美任職不同，秦剛從未派駐美國。這從側面說明，中國的外交愈發走向「元首外交」，即國家最高領導人對外交政策有絕對的話語權，外交部更像是一個執行對外政策的機構，本身沒有太多的決策權。換句話說，秦剛很剛，不是他本人很剛，而是中國領導人習近平很剛。

「中國人民不允許任何外來勢力欺負、壓迫與奴役」、「誰妄想這麼做，必將在14億中國人用血肉鑄成的鋼鐵長城前碰得頭破血流」，習近平在中國共產黨建黨100周年的講話，盡顯強硬。而55歲的秦剛，無疑會延續強硬。

常言道一個巴掌拍不響，就算中國維持強硬，美國若以柔克剛，雙方也不會太緊張。美國駐華大使久未確定，似乎也反應拜登政府正在為美國態度定調做考量。目前美國駐華大使由臨時代辦David Meale擔任，他在7月上任發言時，積極拉近與中國民眾距離。他在發言中表示，13歲做的第一頓飯，用的是中國鐵鍋。還曾帶兒子去黑龍江看冰雕。

雖然David Meale被認為是過渡人選，前美國駐北約代表Nicholas Burns才是大使的熱門；但從前者釋放的信號看，拜登政府應該不會效仿川普，拜登對華的強硬，很可能只限嘴仗。而只要美國不動手，中國斷沒有主動出擊的理由，在美華人應該能安享四年太平。