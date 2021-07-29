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羅斯密市府與華資旅館和解 協調安保辦法 5個月後評估

記者王若然╱羅斯密市報導
羅斯密市的Friendly Inn旅館。（谷歌地圖）
羅斯密市的Friendly Inn旅館。（谷歌地圖）

羅斯密市（Rosemead）華資旅館Friendly Inn，近日因治安問題被市府勒令整改，而不服上訴羅斯密市府的爭議有了結果；在27日的羅斯密市議會上，雙方就整改方案各退一步達成一致結果。

雙方爭議焦點為羅斯密規劃委員會要求旅館增加四名武裝保安，全天24小時、一周七天在場保安。對此，Friendly Inn因開銷過大，危及旅館生存，透過律師表示反對。經過幾次公開聽證會，雙方在該問題上爭論不休。在第二次聽證會上，市府提出改成兩名武裝安保人員，一周七天全天24小時安保，一年後再做評估。

27日的聽證會上，律師提出兩名武裝保安，進行三個月的安保工作後，再舉辦聽證會進行評估的建議。經過商討，市議員們終與旅館達成一致意見，即兩名武裝保安，進行五個月安保再做評估。

洛杉磯旅館協會創會會長，也是涉事旅館業主的朋友楊茂生認為，這對旅館來說，是較滿意的結果，對於城市也是好事情。因為一旦打官司，通常三到五年，對雙方都沒有好處。這次是羅斯密市願意給旅館一個機會。

代表Friendly Inn的律師Frank Weiser在議會上還提出，假設五個月後市府針對旅館聽證，認為旅館在安保上仍不過關，旅館還是保有對市府法律訴訟的權利。此外，羅斯密市議員經過商討，五個月後對旅館的評估，將由市議員決定，城市規劃委員會屆時將不再參與。

羅斯密市旅館Friendly Inn的整改爭議，因此暫時劃上句點。旅館業者Wendy對楊茂生提供協助表示感謝。楊茂生說，他是盡自己和協會的力量，幫助同胞。他表示，Friendly Inn的問題其實存在於許多華資旅館中，是疫情中多數旅館面臨的深刻矛盾。他將幫助Wendy利用這五個月重新整改旅館。

而針對洛杉磯縣政府方面的要求，旅館已經將每間客房維修，並已通過洛縣人員檢查。接下來，還將更改登記卡，更換窗簾，外觀修整等工作。

2020年9月以來，羅斯密市公共安全部門發現社區治安問題增多，包括盜竊、暴力事件、亂丟垃圾等，涉及到Friendly Inn。2021年1月羅斯密市府和洛縣政府的相關部門對旅館的客房進行了安全檢查，認為旅館存在安全隱患和衛生問題。羅斯密市府除要求旅館進行硬件整修，還要求聘雇武裝保安，自此引發了雙方爭議。

旅館 洛縣 洛杉磯

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