添12架滅火機 加州空中消防隊「全球最大」

空中消防飛機可在森林上空噴灑滅火劑或水。（加州林業消防廳提供）

天乾物燥，野火四起。州長紐森 (Gavin Newsom)上周末宣布，北加州 四縣進入緊急狀態。火災摧毀了房屋，導致居民疏散並損壞了關鍵基礎設施，僅Dixie火災已燒毀了14萬2940英畝土地；同時加州空中消防隊新增12架飛機，其中九架立即馳援現場撲滅野火。

影音來源：加州林業消防廳╱記者丁曙後製

加州最近從聯邦緊急事務管理局獲得了火災管理援助撥款，支持對Dixie大火和Lava火災的反應，州長紐森已針對受Lava火災和Beckwourth綜合火災影響的地區，發布了緊急公告。

加州林業消防廳 (CAL FIRE)新增12架消防飛機，可以噴灑化學滅火劑，也可以飛往附近湖泊河流在水面上加水，在飛機儲水槽灌滿後，再飛往火災現場上空灌水，十分靈活機動。12架新飛機編隊後，將使加州空中消防隊擴大到60多架飛機，成為世界上最大的民用空中消防隊，應對加州各地每年數千起野火。

州長紐森在應急準備和野火響應方面大手筆投資 ，包括加州林業消防廳新增的12架消防飛機，專門用於全州的野火應對。在獲得這些關鍵資源的幾個小時內，12架飛機中的九架已飛往新的和正在出現的火災地區。

紐森州長的加州振興計劃（California Comeback Plan），投資超過20億元來對抗和應對野火並推進應急響應，這是加州史上最大的投資，還包括為期四年的51億元，用於立即應對乾旱和長期水資源恢復。

自上任以來，紐森不斷增加防火和應急資源，加州林業消防廳目前擁有9200多人，包括356輛消防車，成為美國第二大消防部門。