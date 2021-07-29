我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

河南賑災 南加華人發起募捐 僑團熱烈響應

記者楊青／洛杉磯報導
美國河南聯合總商會25日發起南加僑界支援河南抗洪救災慈善募捐活動，得到眾多僑團和善心人士熱力響應，首日籌款將近18萬元人民幣，支援河南災區。（河南聯合總商會提供）
美國河南聯合總商會25日發起南加僑界支援河南抗洪救災慈善募捐活動，得到眾多僑團和善心人士熱力響應，首日籌款將近18萬元人民幣，支援河南災區。（河南聯合總商會提供）

河南水災牽動洛杉磯僑胞的心。美國河南聯合總商會發起，南加僑界支援河南抗洪救災慈善募捐活動，得到眾多僑團和善心人士熱烈響應，一天内籌款近2萬4900美元(18萬元人民幣)，支援河南災區。

7月25日美國河南聯合總商會會長王力軍、副會長李冀博、羅豪等人帶頭抛磚引玉，發起為災區籌款行動，得到各界愛心人士響應。

南加州華人社團聯合會會長陳慧碧、美中文化協會會長林旭、世界越柬寮華人團體聯合會秘書長巫錦輝、美國加州湖北同鄉會會長趙林、美國大西北聯合會會長江風年、美國洛杉磯華人華僑聯誼會創會主席馬樹榮等僑團代表，有近百人參加當天捐款活動。

美國河南聯合總商會25日發起南加僑界支援河南抗洪救災慈善募捐活動，得到眾多僑團和...
美國河南聯合總商會25日發起南加僑界支援河南抗洪救災慈善募捐活動，得到眾多僑團和善心人士熱力響應，首日籌款將近18萬元人民幣，支援河南災區。（河南聯合總商會提供）

美國河南聯合總商會會長王力軍表示，一方有難，八方支援，家鄉正在經受天災，海外華人感同身受，商會呼籲大家在這個危難時刻，貢獻出一份力量！他說，河南商會自成立至今，時刻關心家鄉建設和經濟發展，廣泛聯絡在美的河南籍鄉親，並以正義、進取和服務的精神，將鄉親和故鄉凝聚在一起。

美國河南聯合總商會副會長徐文霞表示，本次募捐活動完全公開透明，可隨時上網查詢，待募捐結束後，所募款項將直接電匯給河南災區。

美國河南聯合總商會、南加州華人社團聯合會、美中文化協會、世界越柬寮華人團體聯合會、美國加州湖北同鄉會、大西北聯合會、美國南加州華人聯合會、南加北京聯合會等僑團紛紛捐款。

河南 美國 華人

上一則

沒給員工帶薪病假 連鎖超市挨罰44.7萬

下一則

中國知名品牌格力空調 獲節能認證企業

延伸閱讀

紐約台山僑胞婦女聯合會發起捐贈 助河南抗百年洪災

紐約台山僑胞婦女聯合會發起捐贈 助河南抗百年洪災
河南鄭州洪災「頭七」 民拆黃色擋板：別擋回家路

河南鄭州洪災「頭七」 民拆黃色擋板：別擋回家路
水災未退颱風又來 河南面臨第2場戰役

水災未退颱風又來 河南面臨第2場戰役
河南水災當招生廣告 鶴壁一游泳館遭罰20萬元

河南水災當招生廣告 鶴壁一游泳館遭罰20萬元
水災未退颱風又來 河南如臨大敵

水災未退颱風又來 河南如臨大敵
大華府多社團募捐 馳援河南抗洪救災

大華府多社團募捐 馳援河南抗洪救災

熱門新聞

藍衣被劫男子忽然從褲兜裡掏出手槍對黑衣劫匪開槍。（警方視頻截圖）

洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄

2021-07-21 17:32
美國特工發現了唐娟穿著中國解放軍軍服的照片。（取自法庭文件）

審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案

2021-07-23 18:45
非裔男在紐約曼哈頓華埠當街大喊歧視華裔言論，遭華人群眾一拳歐倒在地。（取材自臉書）

世界晚報／非裔高呼「傻X中國人」遭華男一拳打倒

2021-07-26 21:21
陳海翔及陳海晴兄妹和父母一家人合照。（陳傳斌提供）　

奧運三名美國擊劍選手 母親均來自台灣 首對兄妹參賽

2021-07-25 15:36
南加一家餐廳只允許未接種疫苗的顧客進入。（unsplash.com）

南加一家餐廳一意孤行 只許未接種疫苗者堂吃

2021-07-26 16:34
Jenny江位於好萊塢的房子，被租客拿去做Airbnb生意。（讀者提供）

租房騙子橫行 華女夏威夷訂酒店、好萊塢自宅出租都被詐

2021-07-28 02:20

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任