後院蜜蜂群襲 南加男子被螫近50次重傷 2犬亡

Bob Ramos被蜜蜂螫傷近50次導致重傷，由於厚重皮毛和巨大體型，愛犬倖存。（ABC7）

洛杉磯縣鑽石吧 （Diamond Bar）市一名男子和他的愛犬，日前在自家後院被蜜蜂群襲擊導致重傷，這一群瘋狂的蜜蜂同時螫死了另外兩隻狗。

鑽石吧居民Bob Ramos 24日下午，突然聽到後院傳來不正常的騷動聲，他趕緊跑到後院，眼前的景象讓他目瞪口呆：一大群瘋狂的蜜蜂正在後院襲擊他的狗，還有女兒的兩隻狗，三隻愛犬正在奮力逃離致命的蜜蜂群，它們試圖突破紗門逃跑。

兩隻狗被瘋狂的蜜蜂群襲擊致死。（ABC7）

見到這樣可怕的情景，Ramos說他竭盡全力想拯救三隻愛犬，但當他衝進蜜蜂群後很快被這些蜜蜂圍攻，Ramos被螫傷近50次導致重傷，女兒的兩隻愛犬最終不幸喪命於這群蜜蜂，Ramos自己的愛犬由於厚重的皮毛和巨大的體型，倖存下來。

Ramos說，蜂群來自鄰居的蜂巢，不知何故被撞倒了，激怒了蜜蜂，飛到他的後院，襲擊正在玩耍的三隻狗。

事發時，Ramos的妻子意識到情況嚴重，趕緊撥打緊急電話求救消防隊。消防隊員救出了重傷的Ramos，將他送往醫院治療。目前，Ramos和他的愛犬正在康復中。

「我曾經在越南 待過，曾在洛市警察 局工作27年，見過很多不同的死亡。」Ramos說，「但我認為我從來沒有經歷過如此可怕的事情，只能做出反應。」