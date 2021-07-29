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華人義警談防盜 本田車竊賊最愛 3配件價高

記者張宏／天普市報導
聯合健保和美以美醫院27日聯合舉辦社區講座，邀請洛縣警局義警陳祥寧（Ed Chen）和民眾分享預防犯罪與社區安全知識。（記者張宏／攝影）
聯合健保和美以美醫院27日聯合舉辦社區講座，邀請洛縣警局義警陳祥寧（Ed Chen）和民眾分享預防犯罪與社區安全知識。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣警局義警陳祥寧（Ed Chen）27日指出，本田汽車最受盜賊青睞，而持有本田某些型號的車主要格外小心，因是盜賊最愛。另有三種汽車配件最受盜賊青睞，因這些配件不僅價格不菲，且多數盜賊不用撬門砸窗就能偷到。他建議如有人敲門不要不回應，否則盜賊會以為家裡沒人。

影音來源：記者張宏

聯合健保和美以美醫院27日聯合舉辦社區講座，邀請陳祥寧和民眾分享預防犯罪與社區安全知識講座。陳祥寧在洛縣警局擔任義警14年，有豐富執法經驗。

他說，入室盜竊在聖蓋博谷猖獗，疫情後因為多數人在家，盜賊將更多注意力轉向汽車，導致汽車盜竊案件增加。根據調查發現本田汽車最受盜賊青睞，其中最受歡迎的轎車型號有Civic2000、Civic1998、Accord1997；本田多功能車也最受歡迎，包括本田的CRV2000、CRV1999和CRV2001。建議這些型號的車主要格外小心，鎖好車子，一般汽車盜竊多發生在深夜或賣場的停車場。

陳祥寧分享各種防護撇步。（記者張宏／攝影）
陳祥寧分享各種防護撇步。（記者張宏／攝影）

其次，有三種汽車配件最受盜賊青睞，包括觸煤轉化器，其價值高達數千元，還有貨車後擋板價值3000元，可用軟管鉗鎖住後擋板。另外SUV第三排車位，價格也在上千元。這些配件不僅價格不菲，且多數盜賊不用撬門砸窗就能偷到。

還有盜賊穿上螢光背心偽裝成快遞員或維修員。陳祥寧表示，盜賊喜歡找沒人的房子下手，所以會先敲門試探，如有人敲門不要不應，否則盜賊會以為家裡沒人，從後面砸窗進入。通常盜竊案高發時段是下午2到4時期間，建議民眾鎖好家裡的門窗，安裝報警系統和監控攝像頭，且貴重物品盡量不要放在主臥，要藏在盜賊不容易想到的地方。

他建議大家列出財物清單，標註貴重物品的品牌、型號、序列號、價格，及什麼時候購買，尤其是序列號可幫助警方追踪，如盜賊將財物拿去當舖，警方可通過該序列號找到盜賊。

現在手機普及，發生緊急情況撥打911報警時，定位鎖定不如座機精準。陳祥寧分享撇步，建議民眾事先在手機存入所在區域警局的聯繫電話，如發生情況使用手機報警時，可省去911轉接地方警局的時間。警局熱線電話和911的功能是一樣的。

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