洛城新語／喪事喜辦 擋不住洪水擋鮮花

河南鄭州 五號地鐵14位遇難者26日「頭七」，民眾自發在地鐵沙口路站出口獻鮮花或卡片悼念，卻被當局用170公分高的圍欄擋住，怕民眾看到。照片傳到海外，當局擅長「喪事喜辦」，連鮮花都怕，被民眾嘲笑「擋不住洪水，卻連鮮花也要擋」。

大陸民間公民意識逐漸成形，即使不反抗，但官員、民眾都心知肚明，文明的標準應在哪裡？無奈體制當前、中國 自認「特殊」，這一特殊連起碼的生死、人性和喜樂也被扭曲了，鄭州洪災是一次深刻的教訓和體驗。

相信許多中共幹部官員和家屬也可能在水災中，有生命、財產或生活享受的損失，只是有苦說不出。官民都心裡有數的潛因，就是將來可能傾覆中共統治的因素。經常有評論推測，中共將來可能亡於極小的突發事件，進而星火燎原。鄭州大水就具備部分這類因素，讓當局害怕防範。

形容鄭州水災被「喪事喜辦」，從發大水當晚，央視新聞聯播嘲笑德國水災、自吹自擂，說中國抗災「這回真的很不一樣」，信心滿滿，但外面大水，民眾浸泡水中，可謂「水深火熱」，央視和鄭州電視台都不報導水災，誇耀防洪政績，然後照播電視劇。

事後，網上出現「再大的災難也難不倒中國」，「中華民族是不可戰勝的」，「團結的中國人從來不怕困難」「多難興邦，我們變得愈來愈強大」。有人質疑，每件災難中都有鮮活的人遭遇不幸，先痛苦掙扎、絕望呼救，最後死亡，竟還有人沒血沒魂，鼓吹什麼？

這樣說的人，如果是你或家屬遇上了，還會這麼冷血說，再大的災難也打不倒中國？是先有個人、家庭，或先有國家？國家、政府存在的目的是什麼？很多人搞錯次序，所以思想混亂、言行冷血。

鄭州洪災海內外矚目，但在大陸不准報導，淒慘情況民眾所知有限，要靠「翻牆」和海外親友告知。更遭的是，鄭州是大地方，京廣隧道、五號地鐵有人關注，鄭州之外幾十個鄉村、上千萬民眾住家，水淹得比鄭州高，人畜、莊稼受害，外界卻不知。毋怪乎有人製作視頻，哭喊「關心關心我們吧」，句句血淚。

鄭州有更多上班白領族，更懂用手機發布訊息，受災情況未被網管封鎖前，外界得知了很多訊息，深深啟發同胞的同理心和同情。頭七日自發性在地鐵站 前送鮮花、卡片悼念，有路人經過停下鞠躬致哀，卻被當局用塑料高牆圈圍住，不讓更多人看到和悼念。

有家屬捧著逝去親人遺像，默默地倚靠站外沉默不語。有位父親坐在出入口，一旁單車上紙板寫著：「妞妞，爸爸還想接你回家」，令見者鼻酸。有人感歎，死難者連被緬懷的資格都沒有嗎？當局連鮮花都怕。

當地一家小媒體「金屏媒」在微信刊登圍牆擋鮮花照片，搭配「如果災難那天擋住了洪水，就不用今天來擋市民的獻花了！」靠打壓和掩飾的統治能維繫多久，其間風險多大，體制優勢又在哪裡？