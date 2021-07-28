解決住房危機 聖瑪利諾將售卡佛小學？

市府指出卡佛小學入學率下降，甚至可能考慮關閉。(取自卡佛小學官網)

剛經歷兩名教委和學區 總監閃辭，又好不容易通過土地稅E提案的聖瑪利諾 學區，卻又驚聞聖瑪利諾市府正考慮，將其中一所小學和球場所在地產修改地目(zoning)，做為多單位住宅經濟適用房，甚至考慮該小學因入學率低而可能關閉，引起社區極大關注。

聖市府是在州府下達強制住房指標的壓力下，採取將學校和球場改為多單位住宅地目的策略。學區教委會在通告中表示，23日首次了解到，市府為增加多戶型經濟適用房，因此提出規畫提案，該提案包括重新規畫卡佛小學（Carver Elementary School）和刁馬球場（Del Mar Field）在內的一些地產。

市府在19日提出的「住房元素提案草案」中，建議更改卡佛小學和刁馬球場地目，成為多戶經濟適用房的地目。提案還指出，由於入學率下降和住房成本高昂，卡佛小學「計畫」（slated）可能關閉。

卡佛小學位於聖市東南邊緣，只有校區是聖市轄區，校區外全是縣屬地，但這片縣屬地屬於聖瑪利諾學區範圍。如果卡佛小學被關校，且改為可負擔的公寓住宅，勢必對學童就學、週邊房地產市場產生重大衝擊。

學區公告表示，儘管市府希望幫助解決學區面臨的入學率下降問題，但與市府的報告相反，學區並未「計畫」出售卡佛小學和刁馬球場，學區也沒有考慮關閉該小學的可能性，該小學是藍絲帶學校，深受社區、家長和學生的喜愛。學區公告表示，雖然增加學齡居民人數是一個共同目標，但可以考慮採取不那麼激烈的措施來增加入學率。

學區稱，卡佛小學目前為大約600名從過渡幼兒園（TK）到五年級的學生提供教育 ，並提供許多課前和課後課程，包括但不限於為父母、教師和教職員工的孩子提供的學校日托、聖瑪利諾中文學校、PTA附屬暑期學校、AYSO足球比賽、少年聯賽、童軍計畫和社區籃球比賽等。此外，瓦倫丁（Valentine）小學已接近或已經達到滿員，關閉卡佛小學將對班級規模和小學教育體驗產生不利影響。

事實上，市府方面似乎也是無奈之舉。加州為了解決住房短缺危機，推出「區域住房需求分配」（RHNA），強制所有城市規畫建設一定比例的平價屋。該計畫事實上由來已久，但於去年敲定的新周期，南加各市被分配到了超多的「不可能」的建房任務。其中聖瑪利諾市被要求完成共397戶中至低收入的經濟適用住房。

根據聖瑪利諾市府的草案規畫，市府還會嘗試修改目前用作休閒中心的Stoneman小學的地目，還有ADU項目，將空置房屋還原為住房等計畫，試圖完成州府的指標。

市議員Susan Jakubowski也在臉書上回應市民表示，希望大家了解這是州府的強制要求。她強調，而且擁有卡佛小學的是學區，而非市府。因此如果要賣掉小學，那是學區的決策。但是做為市府方面，如果不在10月之前尋找到400戶住房的地點，那麼將會立刻被罰款，而且還會失去監管住房的控制權，「他們不是鬧著玩的」。

不過學區教委和一些家長仍然認為，或許還有別的方式來增加住房，而非打卡佛小學和刁馬球場的主意。學區表示，市府將在7月30日之前收集社區意見，民眾可以通過電子郵件發送意見至[email protected]。