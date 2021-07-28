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唯一華裔 羽球選手舒之顥 獲選LA28運動員委員

記者王若然／洛杉磯報導
華裔羽球手舒之顥被選為2028年洛杉磯運動員委員會成員，將為2028奧運會策畫。（LA28games）
華裔羽球手舒之顥被選為2028年洛杉磯運動員委員會成員，將為2028奧運會策畫。（LA28games）

東京奧運會如火如荼地進行時，2028年洛杉磯奧運會也開始緊張的籌備工作。近日2028年洛杉磯奧運會、殘奧會主辦委員會官方網站LA28宣布成立「運動員委員會」（Athletes’ Commission），由曾參加奧運會的18位選手組成，為2028年奧運會策畫，其中羽毛球選手舒之顥（Howard Shu）是唯一華裔委員。

2028年洛杉磯運動員委員會由九名奧運選手和九名殘奧選手組成，旨在為主辦方提供運動員視角和觀點，幫助2028年洛杉磯奧運會為選手提供創新、無縫連接的體驗。

美國歷屆奧運選手很多，能入選2028年洛杉磯運動員委員會，為奧運會出力是很大榮譽。身為唯一華裔成員，舒之顥說，「很榮幸也很興奮能代表運動員，為洛杉磯在奧運史上寫下一頁做出貢獻！」

舒之顥曾代表美國參加里約奧運會，父母都來自台灣，他從小就有良好的運動天賦，籃球、足球和游泳都有很好的成績，後來他選擇專攻羽毛球，成績斐然。最近比賽中，他獲得2020年墨西哥羽球國際賽男子單打亞軍，2019年分別在烏干達羽毛球國際賽、秘魯羽毛球國際賽等比賽中獲得冠軍。

2028年洛杉磯運動員委員會中，有多名運動員獲得過奧運會/殘奧會冠軍，包括四次奧運會游泳金牌得主Janet Evans，她是該委員會主席（不算在18名委員之內）。還有傳奇運動員Allyson Felix及短道速滑選手Apolo Ohno，都是多次取得奧運會金牌的運動員。另外Alana Nichols曾在輪椅籃球賽和高山滑雪比賽中獲得金牌，她是委員會中九位殘奧會運動員之一。

東京奧運 洛杉磯 美國

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