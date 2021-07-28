LAX改善第六航廈 登機口、休息室升級

LAX耗資2.3億元改善第六航廈的旅客體驗。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 （LAX ）一項耗資2.3億元的工程已啟動，改善第六號航廈旅客服務，包括徹底檢修升級登機口和休息室，更換旅客登機橋等改造。

洛杉磯機場委員會主席Sean Burton表示，LAX正在不斷進化，為旅客提供最好的航廈、交通和服務。第六航廈代表了另一個機會，可以在機場兌現基礎設施升級承諾的同時，向世界展示LAX最好的一面。

第六航廈改造工程，包括改進客人進入聯邦海關和邊境保護局的聯邦檢查站 (FIS) 的方式，運輸安全管理局 (TSA) 安全檢查站的現代化改造，該檢查站將配備五個自動檢查通道和三個標準通道。該項目還包括一個直通巴士門。

這項工作 是LAX在建設中航廈垂直核心（Terminal Vertical Core）的補充，該核心將連接第五和第六航廈與未來的自動捷運列車系統。

由於改造工程正在進行，第六航廈東南端的三個大門目前已關閉。這項工作將分階段進行到2023年。

作為項目改造的一部分，第六航廈四個登機口區域將被擴大，其他11個登機口區域將進行翻修，從而在整個空間中營造出一種更具凝聚力的外觀。該項目由阿拉斯加航空公司管理，該航空公司是第6號航廈的承租人。

除阿拉斯加航空公司外，加拿大航空公司也租用了兩個登機口，並在第六航廈共享一個共用登機口。該航廈還為Boutique航空和Southern Airways提供服務。