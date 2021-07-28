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華警陳祥寧染疫康復 打疫苗雙保障

記者張宏／天普市報導
去年年底感染新冠肺炎的洛杉磯縣警局天普分局（Temple Station）華裔義警陳祥寧（Ed Chen），康復後打疫苗獲得雙重保護。（記者張宏／攝影）
去年年底感染新冠肺炎的洛杉磯縣警局天普分局（Temple Station）華裔義警陳祥寧（Ed Chen），康復後打疫苗獲得雙重保護。（記者張宏／攝影）

去年年底感染新冠肺炎的洛杉磯縣警局天普分局（Temple Station）華裔義警陳祥寧（Ed Chen），現在不僅完全康復，且成為天普和工業市分局的義警，每日積極投入第一線警勤任務。他說，痊癒後更加珍惜家人和健康，現在他不僅得過新冠，且還打了疫苗，可謂雙重保護。

陳祥寧27日出現在一個社區講座上，看起來氣色不錯，絲毫看不出曾感染過新冠。陳祥寧去年12月20日被通知，此前與他一起執勤過的一位警員確診新冠肺炎，當天他就做了新冠病毒檢測。他說，其實檢測當天就有點頭痛。但是因為與那位確診警員在執勤過程中，他全程戴口罩和手套，相信不會感染新冠。但隔天報告結果出來，竟是新冠病毒陽性。

距離去年被感染已經過去七個多月，他說，他當時症狀不算特別嚴重，在家吃維生素和休息，還特別吃枇杷膏。雖然不知道是不是有效，但心裡感到很安慰。痊癒之後，他按照醫生囑咐，90天以後去接種疫苗。

他接種第一針的時候，反應很大，感覺和之前被感染的症狀一樣，但接種第二針時，基本上沒有特別的感覺。現在他有雙重抗體，覺得很安心。所以他出勤和上班在室外時基本上不戴口罩，但在室內會戴，去公共場合則會根據情況佩戴口罩。

對洛縣府要求室內佩戴口罩的新命令，他表示，見仁見智，不過大家還是要小心，畢竟疫情反覆。經過這次生病，讓他感受到健康和家人的重要，痊癒會更加珍惜生命和勇敢嘗試他喜歡的事情。

陳祥寧說，現在交通事故比疫情前明顯增加，多數是超速和酒駕引起。他今年迄今已抓了25起酒駕，希望大家能珍惜自己和他人的生命。

口罩 檢測 天普

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