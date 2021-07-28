慶建樓72周年 龍岡公所瑞獅開光

龍岡親義公所建樓72周年紀念，歡樂滿堂。（龍岡親義公所提供）

羅省龍岡親義公所慶祝建樓72周年暨名義軒瑞獅開光點睛儀式，7月25日在公所大樓舉行。按照傳統習俗，主席張鵬輝與各級職員及嘉賓進行祭祖典禮，儀式莊嚴隆重。這是該公所自新冠肺炎疫情 一年多以來首次大型活動，嘉賓、僑團首長、劉關張趙四姓宗親眷屬等逾百人，參與一整天活動，氣氛熱鬧溫馨。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、洛僑中心主任張皓鈞、經文處組長葉立傑、洛僑中心副主任鄭心茹，中華會館顧問馬樹榮、梁永泰、黃鍾艷珍，中華會館主席廖美華、監事長鄺松齡、副監事長蔡惠玲，岡州會館主席勞尊佑、英端工商會主席黃余翠媚、合勝堂主席黃美霞，僑務委員趙韻梅、僑務諮詢委員劉煥君等嘉賓，共襄盛會。

由台灣 僑委會贈送給龍岡親義公所名義軒瑞獅團的四頭瑞獅，象徵著龍岡公所劉關張趙四姓及忠義仁勇精神。龍岡公所元老關崇律首先恭讀「開光誦辭」，然後由黃敏境、張皓鈞，和公所主席張鵬輝、副主席劉文新、關華正、趙關遠，名義軒主任關啟輝、副主任劉百行、張國斌、趙健鈞等，分別為四頭瑞獅點睛、簪花、掛紅；儀式過後四頭瑞獅在震耳欲聾的鑼鼓聲中活靈活現跳動起來，並上演一幕「張飛喝破長板橋」，精采演出贏得全場掌聲。龍岡公所婦女部舞蹈組接著演出「珊瑚頌」及「女人花」舞蹈，在柔和的音樂中翩翩舞動，吸引全場目光。一剛一柔的兩項表演，彰顯該公所成員剛柔並重，人才濟濟。

處長黃敏境致詞表示，龍岡「名義軒」瑞獅團在南加州 地區赫赫有名，在許多重要活動中皆可看到他們的演出，期望今年雙十國慶酒會能看到這四隻獅子的精采演出，同時將疫情驅走，帶給大家好運。

當天下午獎學金委員會主任關質聰主持頒獎儀式，向會員子弟頒發2020年（受疫情沒法舉辦）及2021年度獎學金。2020年度獲獎者：Noah Lau、關玉琳、趙潔美；2021年度獲獎者：Ryan Chew、關佩思、趙海儀、張姿琳、劉祈恩、張智生、趙巧琳。他們各獲獎牌一面及200、400或600元。