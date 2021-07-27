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賭城高薪餐廳職缺 六位數仍找不到人

編譯組／綜合報導
重啟後的拉斯維加斯大道，許多餐館高薪工作求才若渴。（FOX 5）
重啟後的拉斯維加斯大道，許多餐館高薪工作求才若渴。（FOX 5）

儘管賭城已全面重啟，但FOX 5報導，拉斯維加斯大道（Las Vegas Strip）上不少高薪的餐廳工作，卻面臨找不到合格員工的窘境。專家認為，部分原因可能因許多擁有數十年經驗的餐廳高薪員工，趁著餐廳歇業退休，或可能因新賭場開業有關。

除一些低薪工作面臨勞工短缺外，勞工短缺問題也影響許多高薪職位招聘。Restaurant Hospitality Institute創始人Mark Steele表示，包括幻象（Mirage）、永利（Wynn）和凱薩宮（Caesars Palace）等賭場酒店的餐廳，都有招聘人員與他聯繫，稱正積極尋找員工。他說，一些職缺薪酬都在六位數，且提供福利。

Steele說，有些餐館和賭場的員工，兩年前還會想工作，現在卻是老闆在祈求員工上班。「一些工會的工作，或非常好的高薪工作，你知道，你必須認識某人才能獲得面試或申請機會，且你永遠不知道是否有人會看到。現在這些地方都在積極廣招人才，提供獎金吸引人們加入，這與我們以前見過的任何事情都不一樣。」

此外，中國及亞洲為主題的巨型度假村「雲頂中華世界」（Resorts World Las Vegas）和全新賭場Circa的開幕，可能吸引大量當地人才。

勞工 退休 中國

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