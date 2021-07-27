東谷千位市民 抵制市中心高密度公寓

東谷市擬在市中心建高密度住宅，居民反彈。（記者啟鉻／攝影）

河濱縣東谷市中心擬建高密度公寓，引發居民強力反彈，據了解，過去兩周簽名抵制的居民約達千人。市議會將於28日晚就該建案舉辦公聽，預計當地民眾百餘人參加。

據參與抵制行動、不願透露姓名人士說，高密度住宅建在東谷市中心，位於Schleisman Road與Sumner Ave.交匯處。預計會遷入千餘居民，對人口密集東谷市城市資源增加額外負擔。她表示，本來該建案原先要建一個購物廣場，但市府將原建案改成建高密度公寓。在2020年11月會議記錄中，雖然涉及這個建案，但市民無法查找到討論細節，市府也沒有向東谷市居民廣泛宣導，所以大部分東谷市居民並不知情。

這位人士表示，該建案臨近小學中學和高中，一旦建成勢必造成附近街路交通擁堵，多發車禍 ，對學生上下學交通安全造成威脅。車輛擁堵增加也會導致學校附近及整個城市污染增加，危及市民健康。此外，本來東谷市學校資源就緊張，已經超負荷。一旦有千餘人口進入，就會導致學校資源更加緊張。她說，在市府未通過該建案前，開發商就將建案標誌條幅掛在開發地點圍欄上，是違規行為。後經過居民抗議，目前開發商已經將條幅取下。

市議會將於7月28日晚6時許就該建案聽取公眾意見，希望居民就該建案發表意見。