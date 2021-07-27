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南加一夜大雨、雷暴 山洪警戒發布

記者邵敏／綜合報導
南加州部分地區強降雨，並有雷暴威脅和山洪預警。（unsplash.com）
南加州部分地區強降雨，並有雷暴威脅和山洪預警。（unsplash.com）

一夜之間，南加州部分地區出現長時間降雨，週一早上並有雷暴威脅。亞凱迪亞（Arcadia）、聖蓋博(San Gabriel)等華人城市的居民稱，昨夜至今晨，長久未見的雨持續數小時，空氣中多了幾分濕潤。

據國家氣象局稱，季風濕氣自周日起開始進入南部地區。 26日週一凌晨時分，洛杉磯縣和內陸帝國都下起傾盆大雨。

洛杉磯縣、范杜拉縣（Ventura county）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino county）和河濱縣(Riverside county)的部分地區已發布山洪預警，直至週一晚上8點。氣象局稱，河濱縣同時發布山洪暴發警告，直至週一上午9點30分。

預計洛縣大部分地區的降雨量約為半吋，在傾盆大雨和雷暴較多的地區，降雨量可能會更高。週一早上，河濱縣的一些山區降雨量已經超過一吋。氣象局表示，在最近的燒毀地區，特別是在洛杉磯和范杜拉縣的山區以及羚羊谷，發生山洪暴發和泥石流的可能性很小。

提醒通勤者在駕駛時要小心，因為道路可能會變得光滑，尤其是在長時間乾燥之後。

在乾燥天氣到來之前，一些地區的陣雨預計將持續到週二。週三，南地大部分地區將恢復晴朗天氣。

洛杉磯 亞凱迪亞 加州

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