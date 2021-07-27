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洛城新語／疫情衝擊 投身醫護業很掙扎

洛城新語

新冠疫情對於一線的醫護人員，無疑是職業生涯中最黑暗的一年。他們直面疫情，目睹無數人的生死；他們與病毒咫尺之遙，感染機會超過任何群體；他們無法退縮，在大部分人可以選擇居家防疫時，醫護人員只能守在第一線，為了更多人的生存機會，同時也是職業使命。

面對百年一遇的疫情，全世界的醫護人員都是英雄。在中國，疫情爆發之初，全國火速召集幾萬名一線醫護人員奔赴重災區武漢，出發前寫下生死狀，此程奔赴的是戰場。在方艙醫院的無數日夜中，醫護人員全天24小時戴口罩、穿防護衣，解下口罩的那一刻，很多人都快不認識鏡中的自己。

今年1月，洛杉磯疫情的至暗時刻，每六秒鐘感染一人，每八分鐘死亡一人，重症監護病房（ICU）全部滿員，一床難求，醫療系統幾近崩潰。醫護人員短缺，平時只負責一到兩名重症病人的護士，那時需要同時照顧六到七名病人。當地醫護人員直言可怕，在醫院工作幾十年，從未見過如此場景，就像戰時狀態。

去年11月，法國南部的一家醫院，重症監護室的最後一張病床到底留給誰，拷問著醫師的靈魂。留給生存機會大的人？放棄仍在呼吸，卻幾乎沒有生還機會的病人？這是生與死之間艱難的抉擇。

醫護人員在面臨巨大感染風險的同時，更多的是長時間無處釋放的心理壓力，他們精疲力盡，無論身體上，還是精神上。

疫情期間，休士頓一名醫師曾連續工作長達256天，這樣超負荷的工作，不是一般人能承受。醫護人員是英雄，但也是普通人，他們身後同樣有父母子女，在擔心自己被感染的同時，更害怕威脅到家人的安全，一些醫護人員不得不選擇在酒店住宿，長期不回家。過重的工作量、直面死亡的極端壓力，家人朋友的疏離，使很多醫護人員面臨情感焦慮和創傷後應激障礙。

根據最近研究，20%到30%的美國第一線醫護人員表示，他們正考慮離開這個行業。今年4月的調查發現，十分之四(43%)護士正在考慮離職，這一數字在ICU工作人員中達48%。

這樣的驚人數據不單發生在美國。英國醫學協會最近一份報告發現，由於精疲力盡和對心理健康的擔憂，數以千計的英國醫師計劃在疫情後離開醫療服務體系。近三分之一(31%)的醫護受訪者表示他們將選擇提前退休，四分之一(25%)的人正在考慮休長假，大約六分之一(17%)的人表示他們將離開英國。

這個曾經讓人夢寐以求的職業，在經歷疫情大考驗之後，很多人準備退出，不少醫學院學生也重新定位職業夢想，這些選擇無可厚非。在美國，對於第一代華人移民來說，孩子長大後成為律師、醫師，曾是大部分華人對孩子的職業規劃，醫師收入高、地位好、又能躋身主流社會，但如今目睹了這場全人類的災難後，華人父母是否也會改變讓孩子從醫的想法？變得很掙扎。

疫情 美國 華人

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