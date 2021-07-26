口角引發槍擊 聖塔安那1死1傷

洛縣槍擊案一死一傷。嫌犯和受害人原不認識，疑因口角引發 。（本報檔案照）

橙縣聖塔安那市24歲的男子威廉 斯（Daniel Williams），因涉嫌24日(周六)在洛杉磯縣長堤 （Long Beach）市中心商業區謀殺一名男子，試圖謀殺未遂另一名據悉是被意外槍傷到的男子，以及攜帶武器，已於當晚9時被長堤市警方逮捕，目前被拘留，保釋金200萬元。

長堤市警方指出，兇殺案偵探收集威廉斯參與槍殺案的證據，遭槍擊 身亡的受害人菲爾潤斯（ Javante Fearance ）。而在警方逮捕威廉斯時，發現他持有已裝填子彈的槍枝。初步調查發現，嫌犯和受害人在槍擊案發生之前並不認識。

長堤市警方發言人查瓦瑞亞（Arantxa Chavarria）說，週六凌晨 1 時20 分左右，長堤警方據報前往百老匯街和派恩街一帶（Broadway and Pine Avenue），在現場發現一名剛下班的護士，正在急救上半身中槍的菲爾潤斯，但送往附近醫院後，被害人因傷勢太重不治。

警方並聯繫上槍擊案第二名受害人，發現他的上半身也中槍，送醫救治後並無生命危險，已經出院。

查瓦瑞亞警官說，初步調查顯示案發前嫌犯和受害人曾發生口角，最後演變成槍擊案。嫌犯威廉斯在開槍後徒步逃離現場。警方將於下周移送該案至洛縣檢察官辦公室。

長堤警局仍呼籲有該案訊息的人與警探聯絡，電話562-570-7244，或止罪專線:800-222-8477。