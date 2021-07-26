打擊商店偷盜？州長為罪犯減刑

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）7月21日大張旗鼓在長堤市與多名地方首長舉行記者會，加強打擊越來越多的零售商 店偷盜犯罪，簽署AB331法案，並延長加州公路巡警局（CHP) 零售商店組織犯罪專案組，繼續執行任務至2025年底。但仔細研究AB331法案內容後發現，紐森和民主黨州議員是「打假球」，雷聲好像很大，但卻連一滴雨都沒有，完全欺騙選民。

AB331法案說穿了根本是一文不值的廢紙，因為它新設了一條，比現行加州刑法懲治商店偷盜還要輕的刑罰，把民眾當成傻瓜，十分卑劣可惡。

根據現行加州刑法PC484，偷盜財物在950元以下，最多可判處六個月以下牢刑，或罰款1000元以下、給予緩刑、參加感化教育等，但拜加州第47提案所賜，在實務上，PC484罪犯被捕後，只是進警局過水登記一下就被放出來，罪犯們有峙無恐，所以一再犯案，商家根本不敢阻擋，以免危及自己和員工生命安全，警方也沒有動力去抓捕這類罪犯，因為抓了就會放出來。這就是加州財產犯罪案日益猖獗的主因。

根據已生效的AB331條文，修正了加州刑法PC490.4條款，大意是組織性偷盜犯罪，其成員在一年內，參與兩件及以上不同地點偷盜案，商品價值累計超過950元，最多可判刑一年。換言之，不管罪犯在一年內去商店偷盜兩次或100次，就算偷盜財物超過950元，最多就是坐牢一年，而且還很有可能被提早釋放出來。這對罪犯有嚇阻力嗎？

但根據現行加州刑法PC487，對於偷盜財物950元以上的犯罪，檢察官可行使裁量權，決定以輕罪(misdemeanor)起訴，求刑一年以下監禁；或以重罪(felony)起訴，求刑三年以下監禁。但在司法實務上，這類罪犯很少被處以三年牢刑，尤其在洛杉磯縣檢察長賈斯康(Goerge Gascon)這位罪犯的「恩公」主持下，偷盜罪犯多半不會以重罪起訴，更不可能坐三年牢。

然而，紐森簽署生效的PC490.4新條款，對超過950元的組織性商店偷盜犯罪，不管作案多少次，最多只是判刑一年，遠比PC487的刑期還要輕，反倒是為偷盜商品罪犯們「減刑」！這算那門子的打擊犯罪決心？

民主黨人非常反對嚴刑峻法，那好，按照現行法律切實執行，這總可以吧！去商店偷盜950元以下者，每犯案一次依法關六個月，兩次關一年。在950元以上者，每犯案一次依法關三年，兩次關六年，依此類推，那裡還有必要新制定AB331和PC470.4。難怪紐森當天在記者會上，以及後來州長辦公室發布的新聞稿中，絕口不提AB331的具體內容，因為馬上就吹破牛皮。

至於AB331的門面，加州公路巡警局（CHP) 零售商店組織犯罪專案組與地方警局合作，本來就在進行中，只是延長該專案組存在的時間。但CHP總共只有7600名員警，總人數比洛杉磯市警局和縣警局都還少一截，且分散在全加州各駐地。專案組確實有某些作用，但只有部分輔助功能。

紐森因為面對9月的罷免投票，不得不回應日益猖狂的結夥商店偷盜犯罪，然而卻弄出個欺世盜名的AB331，實則為罪犯們減刑，應予嚴厲譴責！