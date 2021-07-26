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反對遊民中心 哈岡華洋3000人踴躍簽名請願

記者啟鉻╱哈仙達岡報導
發起人之一張國興表示，設立遊民服務中心，導致哈岡諸多負面影響。（記者啟鉻╱攝影）
發起人之一張國興表示，設立遊民服務中心，導致哈岡諸多負面影響。（記者啟鉻╱攝影）

為抵制在哈仙達岡（Hacienda Heights，以下簡稱哈岡）設立遊民服務中心，部分哈岡居民自發舉辦簽名請願行動。25日，大批當地華洋民眾在哈仙達大道上一處購物廣場簽名。發起者之一張國興表示，縣府已在哈岡一處汽車旅館設立遊民庇護所，不能因為哈岡是縣屬地，再次設立遊民中心。

視頻來源：記者啟鉻

哈岡學區教委會日前以3:2票數，通過擬將一個閒置設施出租，用來做遊民服務中心，以便獲得相當租金。但哈岡居民指出，這樣一來將會給哈岡整個地區帶來諸多負面影響，結果不堪設想。當天經過五個小時的簽名請願活動，共約三千人簽名表示抵制設立遊民服務中心。

簽名行動在張國興創辦的華興保險公司所在的廣場舉行，共設立兩個簽名攤位。很快就有不少居民簽名，參與簽名的包括各族裔，期間還需排隊等候。簽名者有年長者、中年人，還有父母帶著孩童，大家想表達對設立遊民服務中心的不滿。現場標誌牌則寫著：保護我們的家園，還孩子們安全社區；向遊民服務中心說No !

參與者說，對於設立遊民服務中心，如果大家不抵制，支持者就會得寸進尺。一位年長者表示，學區教委應首先注重學生教育及安全問題，可是卻要用學區設施出租設立遊民服務中心，不合理也不合法。抵制設立遊民服務中心，就是要保護老人和小孩安全。

居住哈岡多年的蔚宇表示，哈岡本來是個安靜社區，華人多喜歡在這裡居住。遊民現在要占據中心區及公園，這怎麼可以？哈岡是縣屬地，沒有自己的警局，一旦遊民發生各類案件，當地居民如何自保？

劉先生則說，前來簽名的人很踴躍。學區出租設施設立遊民服務中心，關係到哈岡居民安全和居住環境。大家非常氣憤，要用簽名來表達不滿。

在簽名現場的附近，有一名男性年長遊民出現，並做出各種怪異動作。大家目睹這名遊民試圖向附近商家索取食物。有居民說，經常在當地看到這名遊民，當他進入購物中心時，因渾身有異味會令人不舒服。若遊民增多，在哈岡到處遊蕩，哈岡會變成什麼樣子？

簽名現場。（記者啟鉻／攝影）
簽名現場。（記者啟鉻／攝影）

張國興說，這次活動是當地居民自動自發舉辦。哈岡一直是安居樂業的好地方，但因為不是城市，是縣屬地，縣府將7街一處酒店設立為遊民庇護中心。但不能因為哈岡是縣屬地，就要將另一個遊民服務中心也安置在這裡。遊民增加，會導致各種問題，給哈岡帶來諸多負面影響，包括治安、教育、房價等。學區應該是以關懷學生為主，而不是為了房租出租物業，結果對社區沒有任何幫助。

張國興強調，在遊民中可能有人有吸毒、精神方面的問題，成立遊民服務中心，各個地方將遊民送到哈岡，當地治安會變成什麼樣子？他希望縣政委員及學區教委等民選官員關注哈岡居民權益。他提到，所有簽名將遞交所在選區的縣政委員韓珍妮，及哈岡學區教委們。

現場有中文字樣的標語牌。（記者啟鉻／攝影）
現場有中文字樣的標語牌。（記者啟鉻／攝影）

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