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南加河濱民宅失火竟是大麻屋 疑偷接電路引起火災

【河濱訊】
河濱縣莫瑞諾谷市一大麻屋起火，懷疑是偷接電路引起火災。（警方提供）
河濱縣莫瑞諾谷市一大麻屋起火，懷疑是偷接電路引起火災。（警方提供）

加州內陸河濱縣（Riverside County）莫瑞諾谷市（Moreno Valley）近日一棟民宅發生火災。消防員在救火時發現民宅內非法種植數百株大麻，懷疑嫌犯偷接電路引發火災。火災發生時，嫌犯沒有在現場，警方正調查這起大麻屋火災案。

據河濱縣警局資訊，火災發在23日（周五）上午近8時，位於市區Millsap街24000號街區一棟住宅，這裡是人口密集區。河濱縣消防局消防員趕緊趕往火災現場撲火，救火時發現該住宅內種植大麻，多達逾300株，還有灌溉及照明工具、化學殺蟲劑等，確定是非法大麻屋。

警方表示，該民宅已被改裝成大麻屋，沒有居住空間。嫌犯還偷接電路，逃避電費，起火原因懷疑與偷接電路有關。

警方表示，發生火災大麻屋位於人口稠密社區，起火後很容易波及附近住宅，危及居民生命安全。同時，非法種植大麻使用化學殺蟲劑，污染地下水，危及社區居民健康。莫瑞諾谷市城市法規執法人員也在現場調查，發現多處違反市規定的改建項目。

警方表示，警方致力打擊非法種植大麻活動，並與社區民眾配合，結成夥伴關係，一起打擊社區違法行為。呼籲居民一旦發現社區可疑情況，立即報警。可致電河濱縣警局莫瑞諾谷市分局951-486-6700 。

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