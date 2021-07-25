戴守真：亞市六成開支供警消

亞凱迪亞華人協會於24日舉辦網絡講座，邀請亞市華人市長戴守真（右上）分享從政經歷。（Zoom截圖）

亞凱迪亞華人 協會24日舉辦網絡講座，邀請市長戴守真（Sho Tay）分享他的從政經歷，同時也為華人民眾提供和市長面對面的機會，解答民眾問題。

戴守真早期參選市議員曾經幾度落選，有些人認為也是人生的失敗，但是他認為人生沒有失敗。人要不斷學習才能成長。他的房間有一副壁畫，上面寫著「沒有岩石，就沒有美麗的浪花」。他本身是基督徒，神不會把很重的東西放在他的肩膀上，當他準備好的時候，神就會給他。如果沒準備好，就不會給他。他也藉此鼓勵華人積極參政。

戴守真介紹了亞市市府的部門和結構，對於有市民抱怨很久才能得到市府工作人員回覆，他為大家分享了一個撇步（訣竅）。他說，民眾要反映意見，每次給市府工作人員寫電郵時，同時將副本發送給某一個市議員，效果會很好。

戴守真還介紹亞市的財政款項，他說，市府財政目前有310萬元準備金應對天災。亞市每一筆錢都是專款專用，目前財政狀況良好。亞市主要稅收來源是地產稅和銷售稅，鼓勵民眾盡量在亞市消費，亞市的西野商場和其他地方餐廳也在增加。亞市市府每年經費在6000多萬元，且市府每年會花兩天時間討論經費和收入支出，建議民眾來旁聽和監督。市府37%開支用於警局，其次是消防局，警消兩局的開支合計60%以上，也是市府最大宗的開支，因為安全對亞市最重要。

華協會長Connie廖表示，這次講座有近百人參加，戴市長一直都是很親和的民選官員，在亞市的各個微信 群都會熱心解答民眾的問題。亞市亞裔人口比例超過60%，很需要代表市民利益的民選官員。