洛縣修女校長貪污 供揮霍賭博

托倫斯（Torrance）一天主教小學的修女校長Mary Margaret Kreuper監守自盜數十萬元，用於賭博和個人奢華旅行。（Sisters of St. Joseph of Carondelet圖片）

雖然作為修女必須宣誓要守貧，但洛杉磯 縣托倫斯市（Torrance）一天主教小學的修女校長，卻監守自盜數十萬元用於賭博和個人奢華旅行；今年80歲的前修女校長Mary Margaret Kreuper，21日在法庭針對控罪認罪，承認貪污83萬5000元公款，用於賭博和個人揮霍。

法官表示，此案的審理會很困難，畢竟修女和普通人不一樣。

Mary Margaret Kreuper針對電匯欺詐和洗錢指控表示認罪，這些聯邦指控若成立她將會在監獄 裡度過40年。聯邦法官Otis D. Wright II將於明年2月7日宣判。

法官在被告Kreuper協議認罪的聽證會時說，他是一名羅馬天主教徒，不把修女看作普通人。此案的審理和判決將會很困難，但這就是工作。

上個月Kreuper被正式起訴後，她的律師發聲明說，Kreuper修女對發生的事情非常懊悔。所以當她面對法庭質問時，就表示對自己的所作所為承擔全部責任，並與執法部門和大主教管區充分合作。

其辯護律師Mark A. Byrne和Daniel V. Nixon指出，Kreuper18歲就成為一名修女，在接下來的59年裡，她一生致力於幫助他人，和教育大主教管區學校的孩子們。不幸的是，在她生命的後期，一直患有精神疾病，這使她的判斷力蒙上陰影，並導致她做了一些原本不會做的事情，她對自己造成的傷害深表歉意。

Kreuper21日在認罪協議中承認，截至2018年9月的十年內，她挪用了該天主教學校的資金。她擔任了28年的校長職位，負責學校收到用於支付學雜費以及慈善捐款的款項。她控制著一家信用合作社的帳戶，包括一個學校的儲蓄 帳戶和一個用於支付學校僱用的修女生活費的帳戶。因此給了她挪用公款的機會，她還製造月度和年度假帳來掩蓋罪行。